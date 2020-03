Les clés de sécurité 2FA pour votre compte Google peuvent désormais être configurées à partir d’appareils Android

La plupart d’entre nous apprécions notre sécurité, même si nous pouvons être un peu trop paresseux pour rendre chaque compte aussi sûr qu’il peut / devrait être, et c’est le problème. Il est difficile de configurer tous vos comptes avec des choses comme l’authentification à deux facteurs / 2FA entre toutes les différentes méthodes et le fait que vous ne pouvez même pas le configurer pour tous vos comptes depuis toutes les plateformes. Cependant, Google vient d’éliminer au moins un obstacle avec un changement, car la société vous permet désormais d’inscrire des clés de sécurité d’Android à l’aide de Chrome, ainsi que des appareils macOS exécutant Safari.

Le tweak a été annoncé plus tôt dans la journée sur le blog de G Suite, et je peux confirmer qu’il est en direct au moment où j’écris. Si vous accédez à la section des paramètres de sécurité de votre compte Google, les bons systèmes sont en place pour effectuer le processus de configuration du début à la fin. Pour l’anecdote, j’ai eu du mal à essayer de le faire fonctionner sur un appareil Samsung, mais mon Pixel 4 XL a pu ajouter une clé USB Titan au compte via NFC sans aucun problème.

Dans le cadre de l’annonce, Google a également révélé la prise en charge de l’enregistrement des clés via Safari sur macOS, donc si vous refusez d’utiliser Chrome sur votre Mac (et compte tenu de la durée de vie de la batterie que vous obtenez si vous le faites, je ne vous en veux pas), alors vous ont maintenant une autre option pour configurer la sécurité sur votre compte Google. Notez également que les appareils Android devront exécuter Android 7.0 Nougat ou version ultérieure et Chrome v70 ou version ultérieure. Et, bien sûr, ils devront prendre en charge le mécanisme que vous utilisez pour enregistrer la clé (NFC, Bluetooth ou USB OTG, vous avez l’idée).

Mais plus important encore (pour notre audience centrée sur Android), vous pouvez maintenant ajouter une clé de sécurité matérielle 2FA à votre compte Google directement dans Chrome en utilisant rien de plus que votre téléphone Android. Toutes les excuses que vous avez pu avoir pour ne pas en prendre une et sécuriser ce qui est probablement votre compte numérique le plus précieux sont en déclin. Allez chercher un jeu de clés Titan ou un Yubikey et ayez-le, vous pouvez le faire directement depuis votre téléphone.