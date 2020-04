Les clients de T-Mobile bénéficient gratuitement du nouveau service de streaming Quibi – .

Quibi est un nouveau service d’abonnement en streaming qui sera lancé le 6 avril et proposera des émissions et des films en «bouchées rapides» de 10 minutes, conçus pour être regardés sur des appareils mobiles.

T-Mobile offre une année gratuite de Quibi (généralement 4,99 $ par mois) à ses clients jusqu’au 7 juillet.

Si vous ne disposez pas de T-Mobile, vous pouvez toujours vous inscrire à un essai gratuit de Quibi de 90 jours jusqu’au 1er mai.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

En 2020, il n’y a pas trop de contenu. Beaucoup d’entre nous sont coincés dans nos maisons dans un avenir prévisible en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus qui se propage actuellement à travers la planète, et nous avons soudainement le temps pour toutes ces émissions de télévision et films que nous pensions ne jamais rattraper.

En plus de tous les services de streaming déjà disponibles, Quibi (abréviation de «quick bites») sera lancé le 6 avril avec 50 émissions et films, et si vous êtes abonné à T-Mobile, vous pouvez rejoindre Quibi pendant un an gratuitement frais. Comme l’explique T-Mobile dans un communiqué de presse, «les clients disposant de deux lignes téléphoniques ou plus à des tarifs standard sur les plans Magenta et ONE avec taxes et frais inclus – ainsi que les plans réduits First Responder, Military et Magenta Plus 55 – ou les petites entreprises avec jusqu’à 12 lignes »sont éligibles pour l’offre.

Si vous tombez sous l’un de ces plans, vous avez jusqu’au 7 juillet pour accrocher votre abonnement Quibi gratuit, qui coûte normalement 4,99 $ par mois. À partir du 6 avril, vous pouvez vous inscrire sur mytmobile.com ou l’application T-Mobile pour iOS ou Android. À la fin de l’année, vous aurez la possibilité de vous réinscrire au prix standard.

Le crochet de Quibi est que chaque épisode de chaque émission originale dure 10 minutes ou moins. Même les longs métrages – que la société qualifie de productions «phares» – sont divisés en chapitres de 4 à 10 minutes. De nouveaux épisodes tomberont chaque jour, car Quibi souhaite faire partie de votre routine quotidienne. Le talent que le fondateur Jeffrey Katzenberg et le PDG Meg Whitman ont rassemblé est également impressionnant, avec des personnalités comme Liam Hemsworth, Christoph Waltz, Sophie Turner, Chrissy Teigen et Chance the Rapper, toutes en vedette dans leurs propres émissions et films.

Vous pouvez consulter toute la gamme d’émissions et de films qui seront disponibles dès le premier jour ici.

Si vous n’êtes pas abonné à T-Mobile ou ne rentrez dans aucune des catégories énumérées ci-dessus, vous pouvez toujours essayer Quibi gratuitement. Toute personne aux États-Unis ou au Canada qui s’inscrit avant le 1er mai sera admissible à un essai gratuit de 90 jours du service. Rendez-vous simplement sur Quibi.com et entrez votre adresse e-mail. Vous pouvez également précommander l’application Quibi sur l’App Store ou vous préinscrire à l’application sur Google Play. 90 jours devraient suffire pour décider si Quibi est fait pour vous.

Source de l’image: ETIENNE LAURENT / EPA-EFE / Shutterstock

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.