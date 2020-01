Les coloris Huawei P40 et P40 Pro révélés dans une nouvelle fuite

91Mobiles

Pas plus tard qu’hier, nous avons vu un rendu des couleurs du Huawei P40 et maintenant une autre image montrant le P40 Pro a fui. Des pronostiqueurs fiables 91Mobiles affirment avoir obtenu l’image ci-dessus du Huawei P40 Pro et de ses coloris auprès d’une source industrielle.

L’image réaffirme ce que nous attendions depuis un moment. Il y a quatre caméras à l’arrière du Huawei P40 Pro, contre trois sur le P40 ordinaire. La configuration devrait inclure un capteur principal, un capteur ultra-large, un capteur ToF et un zoom optique 10x. L’image montre également que la configuration de la caméra quad est alimentée par l’optique Leica.

Contrairement au P40, la variante Pro aurait un écran incurvé au lieu d’un écran plat. En dehors de ce petit design, les deux téléphones phares sont presque identiques.

De plus, 91Mobiles rapporte que le P40 et le P40 Pro seront lancés en cinq coloris. Ceux-ci incluent: noir, or blush, givre argenté, bleu profond et bleu glacier. Les deux téléphones auraient une finition dégradée.

À l’avant, le Huawei P40 Pro est vu avec une configuration à double caméra selfie. Nous avons vu le même trou de perforation en forme de pilule sur le rendu P40 mentionné ci-dessus qui a été divulgué hier.

Le lancement des Huawei P40 et P40 Pro devrait avoir lieu en mars de cette année. Jusqu’à présent, seules certaines spécifications des téléphones ont fuité. Vous pouvez tout lire à leur sujet ici.