Les commandes d’Apple pour les composants de l’iPhone 12 compliquées par une demande des consommateurs peu claire

Au milieu de la pandémie en cours aux États-Unis et dans d’autres pays, Apple continue d’aller de l’avant avec les travaux sur ses prochains appareils iPhone 12, qui devraient offrir une connectivité 5G, de nouvelles caméras 3D et d’autres fonctionnalités.

En raison des restrictions de voyage en Chine, Apple éprouve des difficultés à préparer ses nouveaux appareils et à passer des commandes de composants, selon le Wall Street Journal, et Apple doit notamment prévoir la demande des consommateurs.

Les nouveaux iPhones d’Apple ne sortiront qu’en décembre, mais la production et les préparatifs commencent des mois à l’avance. D’anciens employés qui ont parlé au Wall Street Journal ont déclaré que l’équipe des opérations d’Apple passait des commandes de modules de caméra et d’autres composants en mars et avril, les commandes étant basées sur le nombre d’iPhones qu’Apple s’attend à vendre au cours d’une année donnée.

Les commandes passées dictent le nombre d’appareils fabriqués par Apple, et avec la pandémie en cours, la demande des consommateurs “n’a jamais été aussi floue”. Des millions de personnes sont sans emploi et d’autres vivent dans la crainte que leur emploi ne soit pas disponible à l’avenir, ce qui pourrait entraîner des coupures dans les nouveaux achats d’iPhone.

La question de la demande des consommateurs se profile pour Apple Inc. alors qu’elle se prépare à dévoiler un nouveau modèle d’iPhone à bas prix et doit bientôt commencer à commander des composants pour ses derniers smartphones phares, qui sont généralement lancés à l’automne.

Les iPhones d’automne, qui cette année devraient susciter un intérêt significatif des consommateurs en raison de l’utilisation de la technologie sans fil 5G, représentent une part importante des revenus d’Apple.

De nombreuses entreprises ont du mal à déterminer la demande des consommateurs en raison des blocages à travers le monde, qui ont laissé aux entreprises de nombreuses inconnues quant à l’avenir. Si Apple sur-commande et est coincé avec des modems 5G très chers ou des iPhones 5G invendus, cela pourrait réduire les marges bénéficiaires de l’entreprise.

L’analyste de Susquehanna, Mehdi Hosseini, a déclaré au Wall Street Journal qu’Apple ferait probablement en sorte que les fournisseurs de composants fabriquent des pièces pour «iPhone» comme prévu, et qu’il réévaluerait la demande en mai ou juin. Cela est conforme aux rapports de fournisseurs d’iPhone comme TSMC qui ont déclaré qu’Apple n’avait pas réduit ses commandes pour le moment.

Alors qu’Apple se prépare à lancer de nouveaux iPhones cet automne, il serait “brouillé” pour éviter les retards de produit, et il y a eu des rapports mitigés ces dernières semaines avec des informations contradictoires sur le lancement ou non du ‌iPhone 12‌ à temps. Comme mentionné dans les rapports précédents de Bloomberg et The Information, l’équipe d’ingénierie d’Apple mène des activités à l’aide de photographies et d’appels vidéo à des fins de prototypage. Apple a également autorisé certains ingénieurs à emporter chez eux des prototypes de futurs produits, ce qu’Apple n’avait jamais autorisé auparavant, le tout dans un effort pour continuer à travailler comme d’habitude.

Même si les nouveaux iPhones 5G sont lancés à temps cet automne, Apple pourrait avoir du mal à persuader les clients de remplacer leurs anciens appareils étant donné l’incertitude économique. Le “ iPhone ” à bas prix qui est en préparation, qui pourrait coûter aussi bas que 399 $, pourrait être attrayant, mais il ne rapportera pas autant d’argent que les appareils phares beaucoup plus chers d’Apple. Nous en apprendrons probablement plus sur les plans d’Apple et l’impact économique actuel sur les résultats de l’entreprise lorsqu’elle tiendra un appel de résultats plus tard ce mois-ci.

