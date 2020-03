Les commandes iPad Pro actualisées commencent à être expédiées depuis la Chine. A le vôtre?

Apple a mis en ordre son iPad Pro actualisé après son annonce le mercredi 18 mars et si vous avez rapidement reçu votre commande, nous pourrions avoir de bonnes nouvelles pour vous – certaines commandes commencent à être expédiées.

Comme l’a repéré Juli Clover de MacRumors, leur iPad Pro a déjà été expédié directement de Chine. Apple n’a encore informé personne de son envoi, mais si vous savez quoi faire, vous devriez pouvoir garder un œil sur votre nouvelle tablette.

Apple ne fournit pas encore de détails d’expédition via son propre système de suivi, mais les clients aux États-Unis qui reçoivent leurs colis via UPS peuvent utiliser la fonction de suivi par référence avec un numéro de téléphone ou un numéro de commande pour suivre leurs colis.

UPS My Choice, qui affiche les livraisons à venir dans une vue de calendrier pour ceux qui ouvrent un compte, répertorie également les envois ‌iPad Pro‌ qui sont en transit à l’heure actuelle. L’inscription à un compte UPS My Choice est gratuite.

Les acheteurs peuvent s’attendre à ce que leur iPad Pro arrive le ou vers le 25 mars, date à laquelle les nouvelles tablettes seront officiellement mises en vente. On ne peut pas en dire autant de l’impressionnant Magic Keyboard pour iPad Pro. Cela ne sera pas mis en vente avant un certain point en mai.

LiDAR pour la vie

iPad Pro (2020)

Un appareil photo iPad qui est maintenant aussi bon qu’un iPhone.

L’iPad Pro 2020 dispose d’un processeur plus rapide, d’un système de caméra avancé, d’un scanner LiDAR pour AR et d’une prise en charge d’une véritable expérience de curseur avec le Magic Keyboard with Trackpad.