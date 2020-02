Les commentaires de Ninja montrent comment les jeux restent inaccessibles, et ça craint

Je jouais beaucoup à Apex Legends, surtout quand il est sorti, mais j’ai dû m’arrêter pour deux raisons. D’une part, plusieurs étrangers avec qui je jouais pensaient que j’étais un enfant ou détestaient que j’étais une femme. C’est typique de jouer à des jeux en ligne, ce qui ne m’a pas poussé à arrêter définitivement. L’autre est la compétitivité que cela a fait naître en moi et la quantité impie de pression que je me suis exercée.

Apex Legends, comme de nombreux jeux en ligne, a des défis quotidiens et hebdomadaires qui obligent les joueurs à mélanger leur gameplay typique. Certains sont faciles – jouer trois matchs, faire revivre un joueur – mais certains sont beaucoup plus difficiles. Les moments où je devais gagner trois matchs, par exemple, ou obtenir un certain nombre de tirs à la tête me remplissaient d’effroi. J’ai dû m’améliorer si radicalement juste pour relever un défi. Si je passais une mauvaise journée et que je ne tuais pas, je ne me contentais pas de rude épreuve ou de malchance. C’était comme si je faisais quelque chose de mal. J’ai donc abandonné le jeu; il n’était pas dans mon intérêt de continuer à jouer à un jeu qui me faisait mal de ne pas respecter certaines normes arbitraires.

Ce que ces jeux voulaient que vous sachiez, c’est que si vous vouliez jouer sur une difficulté plus facile, vous étiez faible.

En tant que femme, mes compétences en tant que joueuse sont souvent remises en question, que je sache combien je sais ou si je joue bien. J’ai perdu le compte du nombre de fois où les hommes ont essayé de me questionner sur mes connaissances ou de m’ignorer dans les conversations sur les jeux parce que mon partenaire masculin était également là. Il y a encore plus d’exemples d’étrangers dans les jeux en ligne qui ont décidé de me réprimander quand je n’allais pas bien.

Cela n’aide pas beaucoup de jeux de pousser ce récit en avant. C’est moins fréquent de nos jours, mais rappelez-vous quand un concepteur principal de Gearbox a appelé un arbre de compétences Mechromancer le “mode petite amie” La difficulté la plus simple de Wolfenstein 3D s’appelait “Puis-je jouer, papa?” et, malheureusement, cette image de B.J. Blazkowicz dans un bonnet et une tétine persiste toujours dans les nouveaux jeux. Même à ce jour, des jeux tels que From Software continuent de créer des conversations sur l’importance de la difficulté, ce qui conduit à des mentalités autour de qui peut jouer à ces jeux.

Ce que ces titres voulaient que vous sachiez, c’est que si vous vouliez jouer sur une difficulté plus facile, vous étiez faible. Arrêtez d’être un bébé et jouez sur la difficulté la plus difficile! Si tu étais une femme, c’était encore pire. Vous n’avez pas joué à des jeux, c’est pourquoi vous aviez besoin de cet arbre de compétences super facile.

J’ai parcouru un long chemin depuis la personne que j’étais autrefois, qui avait peur de constater à quel point je n’étais pas bon aux jeux ou que j’avais des problèmes. De nos jours, je peux en rire et me sentir bien en descendant la difficulté ou en recherchant la réponse à un problème en ligne. Parfois, je ressens le besoin de me mettre au défi et d’autres fois, je veux juste vivre l’histoire sans me soucier du combat (en vous regardant, Witcher 3).

Vient ensuite Ninja.

Au cas où vous vivriez sous un rocher heureux, Tyler “Ninja” Blevins est un Twitch extrêmement célèbre et réussi, maintenant Mixer, streamer Fortnite. Il est millionnaire et a des millions de fans et de followers qui le regardent construire et tirer pendant des heures. Il n’a pas besoin d’entendre ce que j’ai à dire et ne s’en soucie probablement pas.

Cependant, quand il vient sur Internet avec des déclarations comme celle-ci, cela crée un horrible précédent.

L’expression «ce n’est qu’un jeu» est un état d’esprit si faible. Vous êtes d’accord avec ce qui s’est passé, la perte, l’imperfection d’un métier. Lorsque vous cessez de vous mettre en colère après avoir perdu, vous avez perdu deux fois.

Il y a toujours quelque chose à apprendre et il y a toujours place à amélioration, jamais à régler.

– Ninja (@Ninja) 18 février 2020

Il a tweeté mardi soir: “L’expression” c’est juste un jeu “est un état d’esprit si faible. Vous êtes d’accord avec ce qui s’est passé, la perte, l’imperfection d’un métier. Lorsque vous cessez de vous mettre en colère après avoir perdu, vous avez perdu deux fois. Il y a toujours quelque chose à apprendre, et toujours à améliorer, jamais à régler. “

Je suis peut-être minoritaire ici, compte tenu du snark sans fin qui a peuplé mon flux Twitter depuis qu’il a tweeté cela, mais il y a beaucoup dans cette déclaration qui a du sens. Les commentaires de Ninja sont en ligne avec ses objectifs en tant qu’influenceur mais aussi en tant que joueur compétitif de Fortnite. Comme tout athlète, il veut devenir meilleur dans son métier choisi. S’il joue pour s’améliorer, alors il rend service non seulement à son public mais aussi à lui-même. Certaines personnes jouent à des jeux compétitifs pour s’améliorer.

C’est la première partie qui pose problème. En outre, le reste, que vous pouvez voir dans cette vidéo, où il double ses commentaires et appelle ces gens “faibles” “stupides” pour démarrer.

Mais les faits. pic.twitter.com/puQbtyVI8d

– BR1CK (@ BR1CKmixer) 18 février 2020

Les gens qui ne veulent pas jouer à des jeux compétitifs ne sont pas «faibles». Ceux qui veulent jouer à un jeu pour le plaisir ne sont pas “faibles”. Parler si concrètement des jeux dans leur ensemble alors que tant de jeux ne sont pas compétitifs et que les gens ne veulent pas jouer de cette façon est décourageant au mieux, mais dangereux au pire. Ninja est un nom tellement énorme et ses mots ont du pouvoir, donc rabaisser une grande partie du public des joueurs n’est pas seulement un mauvais coup d’oeil, mais il pousse en avant des horribles inexactitudes.

Ninja, les concepteurs de jeux qui prêchent la difficulté comme signe de qualité et qui vous font sentir horrible pour jouer facilement, les joueurs qui testent vos connaissances et vos compétences comme signe de votre légitimité, contribuent tous à une culture toxique autour des jeux. La mentalité de «git gud» ​​et les luttes intestines hardcore vs décontracté sont pleinement visibles ici. Cela doit cesser.

J’aimerais ne pas avoir à parler de Ninja comme ça. Il est dans la vingtaine – il va dire des trucs stupides. Ses paroles ne sont pas la fin de tout ce que nous percevons et jouons aux jeux. C’est aussi quelqu’un qui ne tombe jamais sur mon orbite jusqu’à ce qu’il fasse quelque chose de stupide, ce qui en dit long sur l’influence qu’il a sur les gens qui ne le suivent pas ou ne couvrent pas le streaming de jeux de manière professionnelle (ou si vous êtes en charge du top de TIME Magazine Liste des 100 personnes les plus influentes).

Cependant, je sais que je ne suis pas la seule personne à penser que les jeux m’étaient inaccessibles pour l’une des raisons que j’ai énumérées. Notre travail Slack est rempli de gens qui ont été embrouillés ou blessés par les commentaires de Ninja. Les gens sont venus sur Twitter pour parler de la façon dont ils jouent à des jeux pour le plaisir comme contrepoids au point de vue toxique de Ninja (et ceux-ci sont plus importants que tout ce dont Ninja se plaint).

Perdre un match ne me met pas en colère. Je suis reconnaissant de pouvoir jouer du tout

Je gagne rarement Fortnite mais pendant que je perds le jeu, je perds aussi la solitude en gagnant du temps avec mes amis

Pour moi, il ne s’agit pas de gagner, c’est le privilège de jouer

La perspective est tout✌️

– Steve “Man of Wisdom” Spohn (@stevenspohn) 19 février 2020

De plus, un ami m’a dit une fois qu’il devait signaler quelqu’un dans Apex Legends parce que cet autre joueur a dit que s’il ne gagnait pas, il irait effectuer un tir de masse.

Alors peut-être qu’il y a plus dans les commentaires de Ninja que nous ne le pensons.

