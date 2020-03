Les comptes Samsung passent au 2FA obligatoire

À la suite de la mystérieuse notification “1 1” que Samsung a envoyée il y a quelques semaines, la société a reconnu une “petite” violation de données qui a touché une poignée de clients, prétendait être inférieure à 150. Il s’agissait peut-être d’un petit problème, mais l’entreprise ne prend apparemment aucun risque. Sur la base d’une mise à jour de l’application Samsung Account déployée maintenant via le Galaxy Store, Samsung rend désormais l’authentification à deux facteurs obligatoire pour toutes les nouvelles connexions.

Mise à jour du compte Samsung dans le Galaxy Store.

Cette modification n’affecte pas les appareils déjà connectés, selon SamMobile, qui a repéré la mise à jour pour la première fois via le Galaxy Store il y a quelques heures à peine. Mais si vous essayez de vous connecter sur un nouvel appareil, vous serez invité avec le mécanisme d’authentification supplémentaire.

Samsung propose plusieurs mécanismes d’authentification 2FA, donc si vous préférez ne pas utiliser de système basé sur SMS, vous pouvez le configurer pour qu’il fonctionne via une application d’authentification (qui est plus sécurisée et ne souffre pas d’attaques d’échange de carte SIM). ). Par défaut, le système 2FA de Samsung utilisait auparavant les SMS.

Pour certains contextes, Ring appartenant à Amazon a également activé 2FA par défaut pour tous les nouveaux comptes suivant son propre snafu de sécurité.

Nous devrions tous probablement utiliser l’authentification à deux facteurs à chaque occasion possible, étant donné la valeur de nos comptes et de nos données ces jours-ci. Certains pourraient voir rendre 2FA obligatoire comme une étape draconienne, car cela ajoute un petit inconvénient au moment de la connexion, mais de mon point de vue, les gains en matière de sécurité du client valent le coup. Chaque compte que vous appréciez au-delà de quelques minutes de travail devrait nécessiter une authentification 2FA et des félicitations à Samsung pour avoir forcé les clients à agir dans leur propre intérêt à l’avenir.