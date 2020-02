Les conceptions de fuite des trois modèles d’iPhone 12 présentées dans une nouvelle vidéo pratique – .

Apple utilise le même design d’iPhone depuis trois générations maintenant, et certains fans passionnés d’Apple en ont marre. Bien sûr, comme nous le savons tous maintenant, cela n’a pas d’importance du tout. L’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max de génération actuelle d’Apple pourraient ressembler à la série iPhone XS d’un an plus tôt et à l’iPhone X de l’année précédente, mais le trio de smartphones 2019 a encore aidé Apple à réussir un trimestre record au premier trimestre fiscal. Vous vous demandez si les modèles d’iPhone de la génération précédente moins chers auraient pu jouer le plus grand rôle dans l’augmentation des ventes d’Apple sur iPhone? Ils auraient certainement pu aider, mais les dirigeants d’Apple ont confirmé lors de l’appel des résultats du premier trimestre de la société que l’iPhone 11 était le modèle de smartphone le plus vendu d’Apple chaque semaine depuis sa première sortie en septembre dernier. Les ventes d’iPhone sont désormais axées sur les cycles de mise à niveau, et non sur les cycles de conception, et il semble que beaucoup de personnes devaient effectuer des mises à niveau pendant le trimestre des vacances. Cela a du sens, bien sûr, car les iPhones durent de plus en plus ces jours-ci, et les séries iPhone 6 et iPhone 7 étaient si populaires en 2015 et 2016.

Donc, nous avons maintenant établi qu’Apple n’a pas besoin de rafraîchir ses conceptions d’iPhone tous les deux ans comme il le faisait pour stimuler les ventes d’iPhone. Même encore, les fans inconditionnels d’Apple et les amateurs de gadgets qui ont toujours besoin du dernier et du meilleur équipement vont sans aucun doute l’apprécier quand Apple lancera des modèles iPhone 12 entièrement repensés plus tard cette année. C’est vrai, l’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max offriront un nouveau look nouveau dont nous avons beaucoup lu jusqu’à présent sur les fuites, et une nouvelle vidéo pratique montre les conceptions des trois prochains iPhones de nouvelle génération.

Nous avons vu un tas de détails entourant les prochains nouveaux modèles d’iPhone 12 d’Apple au cours des derniers mois. Cependant, certaines sources ont de meilleurs antécédents que d’autres, et la personne que nous croyons plus que quiconque est l’initié de longue date d’Apple et analyste de TF International Securities Ming-Chi Kuo.

Selon ses rapports, les nouveaux iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max d’Apple présenteront un design d’écran similaire à l’iPhone 11 et aux autres iPhones tout écran qui l’ont précédé, mais il comportera des bords métalliques plats au lieu des arrondis comme les iPhones actuels. Imaginez l’iPhone 11 fusionné avec un iPhone 5, et cela devrait vous donner une idée de ce à quoi vous attendre. En fait, pourquoi se soucier d’imaginer quand une nouvelle fuite semble montrer les conceptions des trois nouveaux modèles d’iPhone 12 en vidéo?

Le blog de nouvelles d’Apple en japonais, Macotakara, a mis la main sur trois maquettes physiques censées représenter avec précision les conceptions des prochains nouveaux modèles d’iPhone 12 d’Apple. Cela dit, il est possible que la vidéo en manque un – selon Kuo, Apple prévoit en fait de lancer quatre nouveaux modèles d’iPhone 12 cet automne. Voici un graphique d’un précédent rapport Kuo:

Source de l’image: TF International Securities via MacRumors

Le premier nouvel iPhone illustré est le «iPhone 9» ou «iPhone SE 2» qu’Apple devrait sortir en mars. Il aurait un design similaire à l’iPhone 8 et des spécifications similaires à l’iPhone 11, offrant aux acheteurs une option de mise à jour abordable pour l’iPhone à la place de l’iPhone SE. Quant aux modèles phares d’iPhone, quatre nouveaux apparemment devraient être lancés en septembre.

Au lieu d’une seule option à moindre coût comme l’iPhone 11, il y aura deux modèles d’iPhone 12 différents avec des spécifications moins impressionnantes et des prix plus abordables. L’un comportera un écran OLED de 5,4 pouces, tandis que le second arborera un écran de 6,1 pouces. Ensuite, il y aura deux modèles Pro avec des systèmes de caméras à triple objectif, un iPhone 12 Pro avec un écran de 6,1 pouces et un iPhone 12 Pro Max avec un nouvel écran plus grand de 6,7 pouces. Le modèle Pro plus petit a été omis de la fuite de Macotakara, et nous pouvons le dire parce que l’iPhone de 6,1 pouces montré dans la vidéo et sur les photos qui l’accompagnent a une caméra arrière à double objectif. Les rapports de Kuo sont souvent basés sur des informations très précoces, il est donc possible qu’Apple ait mis au rebut l’un des modèles d’iPhone 12 qu’il prévoyait. Si tel est le cas, cette nouvelle vidéo pourrait couvrir tous les nouveaux iPhones qui devraient sortir cet automne.

Il y a deux autres notes importantes à garder à l’esprit lorsque vous regardez cette vidéo pratique. Tout d’abord, les lunettes autour de l’écran maquette semblent massives, mais c’est parce que l’espace là-bas représente la lunette réelle de l’iPhone 12 et les bords métalliques des téléphones. Deuxièmement, selon les fichiers CAO divulgués sur lesquels ces mannequins sont basés, il semble que nous soyons en magasin pour au moins un an d’iPhone supplémentaires avec une grande encoche en haut de leurs écrans. Des rumeurs avaient laissé entendre qu’Apple essayait de réduire les composants de la caméra TrueDepth pour s’adapter au cadre au-dessus de l’écran, mais la société n’est apparemment pas encore prête à le retirer.

La vidéo complète de Macotakara est intégrée ci-dessous.

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..

.