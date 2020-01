Les contrôleurs de jeu Razer Kishi annoncés pour iPhone, plus

Razer a détaillé une poignée de nouveaux produits au CES 2020, y compris ses contrôleurs de jeu mobiles universels Kishi conçus pour iPhone, Android et plus encore. La dernière version de Razer offre une compatibilité via des contrôleurs USB-C et Lightning qui sont conçus pour améliorer votre expérience de jeu mobile avec des manettes, des boutons et plus encore. Rendez-vous ci-dessous pour plus de détails.

Razer présente les contrôleurs de jeux mobiles Kishi

Nous avons déjà vu de nombreux contrôleurs de jeu certifiés MFi pour iPhones, mais il s’agit de la première entreprise de ce type de Razer avec ce type de conception de type Switch. Vous trouverez ici un modèle pliable, se replie pour aller rapidement dans votre sac où que vous mènent les aventures.

Razer s’appuie sur le contrôleur Junglecat qui a été conçu pour son Razer Phone 2 avec des commandes, des boutons et un D-pad dédiés. Il est également compatible avec le cloud, enregistrant vos préférences jeu par jeu.

Avec la compatibilité Android et iPhone, ce contrôleur comprend une option pour la connectivité USB-C ou Lightning. Les ports d’intercommunication permettent aux utilisateurs de mettre facilement sous tension divers appareils pendant leur utilisation.

Les contrôleurs de jeux mobiles universels Razer Kishi prennent en charge le jeu à faible latence sur les appareils Android ou iOS. S’appuyant sur la forme ergonomique compacte du Razer Junglecat qui ciblait principalement les propriétaires de Razer Phone 2, les nouveaux contrôleurs compatibles avec le cloud Kishi de Razer fournissent des commandes analogiques cliquables et des baguettes sur les deux côtés du téléphone avec un ajustement universel créé en partenariat avec Gamevice pour la compatibilité avec la plupart les smartphones.

Disponibilité

Razer n’a pas encore détaillé le prix final de ses nouveaux contrôleurs mobiles Kishi. Cependant, il sera disponible au «début de 2020».

