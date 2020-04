Les dépenses dans l’App Store devraient atteindre 115 milliards de dollars en 2024

Les dépenses dans l’App Store d’Apple devraient atteindre 115 milliards de dollars en 2024. En comparaison, un rapport de SensorTower a indiqué que les revenus de Google Play Store atteindraient 56 milliards de dollars cette année-là.

Revenus de l’App Store non liés aux jeux en hausse

Il est intéressant de noter que les revenus de l’App Store provenant des non-jeux devraient dépasser ceux des jeux mobiles pour la première fois en 2024. La monétisation des abonnements signifie que les revenus hors jeux devraient atteindre 58 milliards de dollars cette année-là. En comparaison, les dépenses se sont élevées à 55,3 milliards de dollars dans toutes les catégories combinées en 2019. Cette année-là et l’année avant les jeux mobiles ont dominé les dépenses. Ils représentaient 71% (2018) et 68% (2019) de toutes les dépenses de consommation dans l’App Store. Cela devrait tomber à 66% en 2020 et à 49% en 2024. Au total, il devrait y avoir 184 milliards de téléchargements sur les plates-formes officielles d’Apple et de Google en 2024. Quarante-cinq milliards d’entre eux passeront par l’App Store .

L’économie des applications devrait sortir saine de la pandémie de COVID-19

Il convient également de noter que depuis l’épidémie de COVID-19, le nombre de téléchargements sur mobile a augmenté. Randy Nelson, responsable de Mobile Insights chez SensorTower, a écrit:

Nos prévisions anticipent un résultat de cette situation qui voit les applications mobiles plus centralisées que jamais comme la façon dont les consommateurs interagissent avec ces aspects de la vie quotidienne et plus encore. En conséquence, nous prévoyons que les applications resteront un moteur économique majeur et un environnement sain pour les développeurs, les investisseurs et les entreprises jusqu’en 2024 et au-delà.