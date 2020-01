Les dernières pertes d’abonnés à la télévision d’AT & T sont à peu près égales à la population de Dallas – .

Pour vraiment mettre en perspective l’ampleur des pertes d’abonnés à la télévision subies par AT&T au cours des trois derniers mois de 2019, il est utile de l’imaginer de cette façon. Imaginez que vous dirigez une entreprise et qu’un jour, une foule à peu près équivalente à la taille de la population de Dallas, au Texas, vient de sortir. Environ 1,3 million de personnes vivent dans la ville du Texas, et AT&T a perdu presque autant d’abonnés à la télévision au quatrième trimestre, selon les nouvelles données que la société a partagées aujourd’hui avant le lancement de HBO Max en mai.

Imperturbable, le président et chef de la direction d’AT & T, Randall Stephenson, a déclaré que la société «avait tenu ses promesses en 2019». Cela peut être le cas dans l’ensemble de l’entreprise, mais voici plutôt comment les activités de télévision de l’entreprise ont fonctionné:

Ensemble, les différentes initiatives de télévision d’AT & T ont entraîné la perte de près de 1,2 million de clients au cours du trimestre. Ce total reflète une perte nette de 219 000 clients de streaming AT&T TV Now, ainsi qu’une perte nette de 945 000 provenant d’une variété d’autres offres, notamment DirecTV et AT&T TV. Au total, plus de 4 millions de clients TV ont abandonné AT&T au cours de 2019, ce qui porte le dernier total de clients à 20,4 millions, contre 24,49 millions l’année dernière.

AT&T a blâmé les pertes sur la fin des prix promotionnels pour les clients ainsi que sur une «concentration sur la rentabilité». Cela vient également quelques mois avant le lancement de HBO Max, qui coûtera 14,99 $ / mois. AT&T espère y souscrire quelque 50 millions d’abonnés aux États-Unis d’ici 2025.

Oh, et pendant que tout cela se passait, l’entreprise a également licencié des travailleurs au cours de la dernière année malgré la promesse que les réductions d’impôts de Trump généreraient des économies qu’AT & T utiliserait pour embaucher des travailleurs à la place. À la fin de 2019, AT&T était en baisse à 247 800 employés, contre 268 220 au cours de la même période un an plus tôt.

Source de l’image: Francis Dean / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

