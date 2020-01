Les dessinateurs professionnels utilisent cette astuce de 9 $ pour rendre l’intérieur de votre voiture impeccable – .

Avez-vous déjà détaillé votre voiture? Si vous, vous devez être reparti en vous demandant comment diable ils ont réussi à rendre l’intérieur de votre voiture si impeccable. Après tout, lorsque vous lavez votre voiture vous-même, il y a toujours de la poussière dans tous les coins et recoins. Comment diable font-ils ça?! C’est un truc simple, vraiment, et tout ce dont vous avez besoin est un petit outil qui est incroyablement bon marché. Découvrez le Gel nettoyant TICARVE pour la décoration automobile, que vous pouvez mettre en vente dès maintenant pour seulement 8,54 $ grâce à une remise et un coupon de 5% que vous pouvez clipser sur Amazon.

Voici les points forts de la page produit:

🚕 【Parfait pour le nettoyage de voiture】 Le gel de nettoyage est parfait pour nettoyer les coins et recoins de votre voiture ou camion. Le nettoyant pour gel de voiture est super idéal pour pénétrer dans les bouches d’aération et les petites crevasses sur les bouches d’aération de la voiture, les volants, le panneau de console, les bacs de rangement, le porte-gobelet, les poignées de porte, les tableaux de bord pour ramasser la saleté

🚗 【Facile à utiliser】 Appuyez simplement sur le nettoyeur d’évent de voiture légèrement sur la surface de la poussière et retirez lentement le gel de nettoyage pour voiture, la saleté disparaîtrait. Poussez les outils de finition de voiture dans les petites fissures et les bâtons de crud et sortez! Vous pouvez également appuyer le nettoyant pour ordinateur portable sur la surface du clavier, puis retirer lentement le nettoyant pour gel de voiture, la poussière serait emportée avec le nettoyant pour clavier

Gel 【Réutilisable】 Le gel de nettoyage pour voiture peut être utilisé plusieurs fois jusqu’à ce que la couleur du clavier propre devienne sombre. Une fois le nettoyage terminé, remettez simplement le gel nettoyant pour clavier dans la boîte et conservez-le au frais

🍀 【Sûr et respectueux de l’environnement】 Le gel de nettoyage pour voiture est fait d’un matériau en gel biodégradable, sent bon avec un parfum de lavande. La colle de nettoyage pour voiture est sans danger pour la peau et respectueuse de l’environnement. Le goo nettoyant élimine toute la poussière et les débris et ne laisse aucun résidu

☎ 【Utilisations multiples】 Le mastic pour voiture est également utile pour la maison et le bureau, le clavier du PC et d’autres nettoyages de surface robustes tels que l’imprimante, le téléphone portable, la calculatrice, la télécommande du téléviseur et les meubles. La surface appropriée doit être résistante à l’eau, sinon le mastic de nettoyage y adhérerait

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article.

.