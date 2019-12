Les deux meilleures offres d'extension Wi-Fi de 2019 sont sur le point de se terminer (les prix commencent à 15 $!) – .

Si vous avez des points morts ou des zones lentes dans votre réseau sans fil domestique, cela pourrait très bien être votre dernière chance de les réparer aux prix les plus bas de 2019. De plus, les deux offres qui se terminent bientôt sur Amazon arrivent toutes les deux avant Noël , vous pouvez donc également offrir l'un de ces prolongateurs Wi-Fi très populaires en cadeau! Le prolongateur de portée WiFi TP-Link WA855RE est le modèle le plus vendu sur Amazon, et il est toujours à son prix Black Friday de 14,95 $. Ou, si vous voulez doubler la vitesse et étendre un peu la portée, le prolongateur de portée WiFi TP-Link RE220 amélioré est disponible à un prix bas historique de 21,99 $. Ces offres se terminent bientôt, alors dépêchez-vous!

Extension de portée WiFi TP-Link WA855RE

Compatibilité universelle: fonctionne avec tout routeur, passerelle ou modem câble sans fil avec WiFi

Les voyants lumineux intelligents aident à fournir un placement optimal; Doit être installé entre le routeur et la zone souhaitée

Facile à installer Découvrez des connexions stables pour tout type d'applications telles que Retail POS, Internet, Gaming, Mobile phone, Alexa, Echo et plus

Deux antennes externes pour une portée améliorée par rapport aux prolongateurs de portée standard

Le port Gigabit Ethernet connecte les appareils câblés à votre réseau pour une connexion haut débit

TP Link est le premier fournisseur mondial de Wifi grand public pendant 7 années consécutives selon le rapport IDC T2 2018

Si vous rencontrez des problèmes pendant ou après l'installation, veuillez nous contacter; TP Link offre une garantie de 2 ans et une assistance technique gratuite 24h / 24 et 7j / 7

SEULS LES PRODUITS EXPÉDIÉS ET VENDUS PAR AMAZON OU PAR DES VENDEURS AUTORISÉS (demander une lettre d'autorisation) SONT ADMISSIBLES À LA GARANTIE ET ​​AU SUPPORT

Prolongateur de portée WiFi TP-Link RE220

Étendez la portée de votre Wi-Fi avec le RE220, compatible avec n'importe quel routeur / passerelle / point d'accès (2. 4GHz 300Mbps / 5GHz 433Mbps)

Les voyants lumineux intelligents aident à fournir un placement optimal; Doit être installé entre le routeur et la zone souhaitée

Facile à installer Découvrez des connexions stables pour tout type d'applications telles que les points de vente au détail, Internet, les jeux, les téléphones mobiles, Alexa, l'écho et plus encore

Une mise à niveau de son prédécesseur le RE200. Le RE220 fournit des fonctionnalités cloud et une gestion à distance, la sélection de chemin adaptatif, choisit le meilleur chemin entre le répéteur et le routeur)

Le port Fast Ethernet (10 / 100M) connecte les appareils câblés à votre réseau pour une connexion haut débit

TP Link est le premier fournisseur mondial de Wi-Fi grand public pendant 7 années consécutives selon le rapport IDC T2 2018

Si vous rencontrez des problèmes pendant ou après l'installation, veuillez nous contacter; TP Link offre un support technique gratuit de 2 ans et 24/7

Seuls les produits expédiés et vendus par ou auprès de vendeurs agréés (demander une lettre d'autorisation) sont éligibles et support.

Suivre @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article.