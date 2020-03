Les deux packs de caméras de sécurité Yi tombent à un nouveau prix bas lors d’une vente d’une journée (jusqu’à 68 $ de rabais)

Équiper votre maison de caméras de sécurité connectées peut coûter assez cher, surtout si vous commencez à envisager de configurer plusieurs caméras, d’autant plus si vous en avez besoin pour pouvoir enregistrer à l’extérieur ou en HD. Heureusement, la dernière offre du jour d’Amazon peut vous aider à améliorer la sécurité de votre maison avec le meilleur prix à ce jour sur les packs de 2 caméras de sécurité Yi. Deux des caméras d’intérieur de style dôme avec prise en charge panoramique, inclinaison et zoom vous coûteront 55 $ (34,99 $ de rabais), et le groupe de caméras extérieures est disponible pour 71,99 $ (68 $ et plus).

Les caméras extérieures sont capables d’enregistrer en 1080p et offrent également une vision nocturne, un indice de résistance à l’eau IP68, un son bidirectionnel et une alarme dissuasive intégrée. Les caméras d’intérieur de style dôme de Yi peuvent pivoter à 360 ° et peuvent surveiller automatiquement une pièce ou sauter entre jusqu’à 8 positions marquées d’un signet. Ces caméras d’intérieur comprennent également des LED infrarouges pour la vision nocturne et un son bidirectionnel avec une fonction d’interphone intégrée. Le service cloud Yi de Xiaomi permet des téléchargements cryptés de séquences enregistrées, et l’ensemble de caméras d’extérieur est livré avec un essai d’un mois.

Cet accord devrait plaire à ceux qui sont enracinés dans l’écosystème de la maison intelligente d’Amazon en particulier, car les deux caméras incluent l’intégration d’Alexa, mais, malheureusement, il n’y a aucun type de compatibilité avec Google Assistant. Nous avons inclus des liens vers les deux packages de caméras ci-dessous.