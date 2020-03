Les développeurs de 13 pays africains peuvent désormais vendre des applications et des jeux payants sur le Play Store (mise à jour: trois autres)

Tous les quelques mois, Google ouvre l’enregistrement des développeurs et des marchands sur la console Play à plus de pays. Les dernières fois, cela s’est produit, des développeurs en Irak, aux Bermudes, en Palestine, en Somalie et de nombreux autres pays ont pu ouvrir un compte sur Google Play et commencer à distribuer leurs applications. Aujourd’hui, 13 pays africains se joignent à la mêlée, plus le Turkménistan.

Pour six pays, l’enregistrement des développeurs sur la console Play était disponible, mais uniquement pour les applications et les jeux gratuits. Désormais, les comptes marchands sont également autorisés, afin que les développeurs puissent également vendre leurs logiciels payants. Ceux-ci sont:

Bénin

Botswana

Mali

Mozambique

Aller

Turkménistan

Pour huit autres pays, la prise en charge de Google Play était inexistante. Désormais, les développeurs peuvent s’inscrire pour distribuer des applications et des jeux gratuits et payants. Voici la liste:

Burundi

Congo

Guinée

Lesotho

Libye

Malawi

Mauritanie

Niger

Si vous aimez créer des logiciels et vivre dans ces pays, vous pouvez ouvrir un compte de développement ici.

À la fin de l’année dernière, nous avons vu Google pousser à offrir aux développeurs un accès au Play Store aux codeurs de toute l’Afrique. Maintenant, cet effort continue de s’étendre avec l’ajout de trois autres nations. Rejoindre ces pays existants avec un accès pour distribuer des applications et des jeux gratuits et payants, nous avons maintenant:

Gambie

Libéria

Sierra Leone