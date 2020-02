Les développeurs de Google Play ont gagné plus de 80 milliards de dollars à ce jour

Le 3 février 2020, la société mère de Google, Alphabet, a publié ses résultats pour le quatrième trimestre de 2019. Parmi ces revenus, nous avons appris pour la première fois combien YouTube apporte pour Alphabet, se révèle être un énorme 15,1 milliards de dollars rien qu’en 2019. Pour mettre cela en perspective, cela représente environ 10% des revenus globaux de Google.

Outre la divulgation des revenus YouTube, nous avons également appris que Google a versé plus de 80 milliards de dollars aux développeurs de Google Play à ce jour. Hiroshi Lockheimer, vice-président senior de Google, a tweeté la nouvelle hier, ainsi qu’un énorme merci aux développeurs.

Aujourd’hui, @sundarpichai a partagé que les développeurs du monde entier (à l’exception de la Chine) ont gagné plus de 80 milliards de dollars à ce jour sur @GooglePlay. Notre plate-forme ne peut pas réussir sans l’aide de notre écosystème de développeurs, donc un immense merci pour tout ce que vous faites!

À juste titre, car sans développeurs une plate-forme ne peut pas survivre, il suffit de demander à Microsoft à propos de Windows Mobile. Malheureusement, jusqu’à 80 milliards de dollars semblent être un montant important, cela place toujours les développeurs Android loin derrière leurs frères iOS. Selon Apple, en janvier 2020, il avait versé 155 milliards de dollars aux développeurs de l’App Store.

Il n’est pas surprenant que la plate-forme d’Apple soit plus lucrative à développer; cependant, c’est encore une grande disparité étant donné qu’Android est la plate-forme mobile la plus utilisée au monde. Quoi qu’il en soit, nous devrions tous être heureux que 80 milliards de dollars soient parvenus aux développeurs, maintenant notre écosystème préféré vivant et dynamique. C’est également un bon rappel pour soutenir vos développeurs préférés et acheter leurs applications si vous les appréciez vraiment.

