Les développeurs de jeux PS5 «s’efforceront de réaliser le photoréalisme» avec la puissance de la console de nouvelle génération – .

Un développeur indépendant parle de l’importance de l’augmentation de puissance de la PS4 à la PS5.

Il dit que le prochain jeu d’horreur psychologique du studio, Martha Is Dead, “s’efforcera de réaliser le photoréalisme”.

Il a également parlé du disque SSD de la PS5 et de la manière dont le lancer de rayons fera avancer les graphiques.

Les nouvelles sur PlayStation 5 ont été incroyablement difficiles à trouver ces derniers mois. Le dernier mot officiel que nous avons reçu directement de Sony était un article sur le blog PlayStation dans lequel la société a parlé du nouveau contrôleur pour la PS5, qui devrait s’appeler DualShock 5. C’était en octobre 2019. Cela fait maintenant une semaine Mars 2020, et bien que Microsoft nous ait donné beaucoup à mâcher en ce qui concerne la Xbox Series X, nous ne savons presque rien sur la PS5. Par conséquent, même des citations vagues de développeurs tiers suffisent à faire la une des journaux.

En parlant de cela, dans le numéro d’avril du magazine officiel PlayStation UK (via PSU), Luca Dalco, à la tête d’un studio de jeux italien appelé LKA, a été surpris de la puissance de la console de nouvelle génération:

Les spécifications de la PS5 sont incroyablement excitantes – en particulier pour nous, c’est la puissance graphique supplémentaire et l’inclusion de l’architecture de lancer de rayons. Notre studio a parcouru un long chemin en quatre ans et Martha Is Dead [which is a first-person psychological thriller] s’efforcera de réaliser le photoréalisme. Nous sommes ravis de voir le matériel de nouvelle génération arriver pour nous aider à apporter notre vision aux joueurs.

Nous avons beaucoup travaillé afin d’utiliser les textures les plus haute résolution possible sur PS4; néanmoins, la PS5 nous permettra d’utiliser une incroyable densité de Texel, jusqu’à 4096px / m – ce qui signifie que le visuel sera entièrement détaillé également dans des résolutions plus élevées. C’est l’une des avancées les plus importantes en matière de capacité visuelle que nous attendions.

En plus de la citation ci-dessus, Dalco a également déclaré ce qui suit en ce qui concerne le disque SSD qui sera expédié à l’intérieur de la PS5: «Les actifs de haute qualité sont naturellement plus grands et bénéficieront donc des temps de chargement plus rapides.» Et en ce qui concerne le raytracing, Dalco dit que c’est “une technologie incroyable pour les studios indépendants, permettant aux jeux d’atteindre de nouveaux niveaux de réalisme sans avoir besoin d’énormes équipes.” Sony, si vous souhaitez confirmer tout cela, nous serions d’accord avec cela.

Voici le synopsis et la bande annonce de Martha Is Dead, qui n’a pas encore de date de sortie:

Créée par The Town of Light, Martha is Dead est un thriller psychologique sombre à la première personne, combinant des tons dérangeants et oniriques avec un mélange d’histoire, de superstition et de détresse psychologique.

Toscane, 1944. Alors que le conflit s’intensifie entre les forces allemandes et alliées, le corps d’une femme se retrouve noyé. Sa sœur jumelle doit à elle seule faire face au traumatisme aigu de la perte, tandis que la vérité sur le meurtre brutal est enveloppée d’un folklore mystérieux et de l’horreur extrême de la guerre qui se rapproche de plus en plus.

