Les différentes offres disponibles sur les MacBook Pro 16 pouces remis à neuf

Comme Andrew l’a rapporté jeudi – le MacBook Pro 16 pouces a fait son chemin dans le magasin officiel d’Apple. Il existe une multitude d’offres intéressantes sur un certain nombre de modèles différents, avec 15% de réduction.

Remises à neuf sur MacBook Pro 16 pouces

Pour 2379 $, vous pouvez vous procurer un modèle Intel Core i7 à 6 cœurs à 2,6 GHz avec écran Retina. Cet appareil est livré avec un SSD de 512 Go et un AMD Radeon Pro 5300M avec 4 Go de mémoire GDDR6. En outre, il y a 2 Go de mémoire intégrée DDR4 à 2666 MHz, par opposition au niveau de base de 16 Go. De plus, j’ai repéré un appareil 8 cœurs 2,3 GHz avec une puce Intel Core i9, également pour 2 379 $. C’est une économie de 420 $. L’un des appareils les plus puissants proposés était un modèle 8 cœurs à 2,4 GHz avec une puce Intel Core i9. Il possède un énorme SSD de 4 To et contient 32 Go de mémoire intégrée DDR4 à 2666 MHz. Il en coûte 3819,00 $.

Malheureusement, aucune de ces options n’a encore fait son entrée dans le magasin de rénovation britannique… pour le moment.