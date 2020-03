Les données de localisation de Google ont fait d’un cycliste innocent un suspect de vol qualifié

NBC News

Lorsque vous sortez pour une balade à vélo et que vous portez votre smartphone pour suivre votre activité, la dernière chose qui vous inquiète probablement est d’avoir des ennuis avec la loi.

Zachary McCoy de Gainesville, en Floride, pensait également qu’il suivait simplement un trajet en passant devant une maison cambriolée – un itinéraire qu’il empruntait souvent en faisant du vélo dans son quartier. Il ne savait pas que ses efforts pour rester en forme finiraient par faire de lui un suspect dans un vol.

Comme rapporté par NBC News, McCoy est devenu inconsciemment l’objet d’une enquête sur le cambriolage en raison de ses données de localisation Google. Voici comment les événements bizarres se sont déroulés.

Qu’est-il arrivé?

McCoy utilisait l’application RunKeeper pour suivre son activité à vélo. Il avait activé les services de localisation de Google, permettant ainsi à l’application et à Google de suivre sa localisation à tout moment.

Un jour, à sa grande surprise, il a reçu un e-mail de l’équipe d’assistance aux enquêtes juridiques de Google. L’e-mail l’a informé que la police locale avait demandé des informations sur son compte Google. La société a déclaré que les données seraient divulguées aux policiers si McCoy n’avait pas obtenu une ordonnance de blocage du tribunal dans les sept jours.

Le cycliste a été frappé d’une «peur vraiment profonde» après avoir lu le courriel. Lorsqu’il a retrouvé le numéro de dossier mentionné dans l’avis de Google, il s’est rendu compte qu’il était lié à une effraction survenue dans une maison située à un kilomètre du sien.

McCoy a déclaré qu’il ne connaissait pas la victime et qu’il n’avait jamais visité la maison en question. Il possédait cependant un téléphone Android lié à son compte Google.

Les parents de McCoy ont ensuite profité de leurs économies pour engager un avocat. L’avocat, Caleb Kenyon, a creusé plus profondément et a découvert que l’e-mail de Google était provoqué par un mandat de geofence – quelque chose qui permet à la police de scanner toutes les données de localisation d’une scène de crime.

Connexes: voici comment les flics ont attrapé un pyromane en utilisant une application sur le téléphone de son fils

Google avait apparemment déjà partagé les données de localisation anonymisées de McCoy avec la police. Cela n’a pas révélé son identité, mais a prouvé qu’il était dans la région le jour du vol de mars 2019.

McCoy a ensuite assemblé les pièces du puzzle en ouvrant son application RunKeeper. Il a recherché son itinéraire le jour du cambriolage et a vu qu’il avait traversé cette maison trois fois en l’espace d’une heure. C’est sûrement ce qui a attiré l’attention de la police, pensa-t-il.

“C’était un scénario cauchemardesque”, se souvient McCoy. «J’utilisais une application pour voir combien de kilomètres j’avais parcouru mon vélo et maintenant cela me mettait sur les lieux du crime. Et j’étais le suspect principal », a-t-il déclaré à NBC News.

Le résultat

Heureusement, McCoy et son avocat Kenyon ont pu déposer une requête auprès du tribunal civil du comté d’Alachua pour bloquer la demande de données. Google n’avait pas divulgué le nom de McCoy et d’autres informations à la police à ce moment-là, mais s’il n’était pas intervenu, l’entreprise l’aurait fait.

“Ce concept s’apparente à l’intrigue de nombreux films de science-fiction mettant en scène un gouvernement fasciste dystopique.”

Kenyon a soutenu que le mandat de geofence était inconstitutionnel et va à l’encontre de l’approche traditionnelle de faire de quelqu’un un suspect dans un crime. Au lieu de trouver des preuves pour lier quelqu’un à un crime, cette méthode demande des informations sur de nombreuses personnes non apparentées afin de trouver un suspect.

“Ce mandat de barrière géographique jette effectivement un filet à l’envers dans le temps dans l’espoir de piéger un cambrioleur”, a déclaré Kenyon. “Ce concept s’apparente à l’intrigue de nombreux films de science-fiction mettant en scène un gouvernement fasciste dystopique.”

La requête déposée par McCoy et son avocat a obligé les forces de l’ordre à repenser leur mandat. Ils ont retiré la demande de données Google de McCoy et l’ont exclu en tant que suspect.

À emporter

Selon le rapport de transparence de Google, les demandes de données des utilisateurs par les autorités deviennent de plus en plus répandues. Ils ont même conduit à des arrestations injustifiées dans des cas aussi graves qu’un meurtre.

Bien que ces outils puissent être utiles pour attraper de vrais criminels, ils constituent également une menace pour des innocents qui se trouvent au mauvais endroit au mauvais moment.

Des cas comme celui de McCoy soulèvent également des questions sur le débat plus large sur la confidentialité et la propriété des données. Contrairement à McCoy, tout le monde ne peut pas se permettre un avocat pour les aider dans un cas comme celui-ci. La plupart des gens ne savent même pas que de telles demandes peuvent être bloquées, et encore moins embaucher un avocat pour le faire.

Pensez-vous que des mandats comme celui-ci sont allés trop loin? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous.