Les données de localisation de Google transforment un cycliste innocent en suspect de cambriolage – .

Google recueille l’historique des positions sur les appareils Android et les données peuvent être consultées par les forces de l’ordre à l’aide de ce que l’on appelle les «mandats de barrière géographique».

C’est ce qui est arrivé à un utilisateur d’Android qui était au mauvais endroit au mauvais moment, ce qui était suffisant pour que la police le considère comme le principal suspect d’un cambriolage dans le quartier où il fait du vélo depuis des mois.

Il a finalement été blanchi, mais cela impliquait de demander à un avocat de contester le mandat devant le tribunal et de s’assurer que la police était convaincue qu’il n’était pas l’agresseur.

Google recueille un trésor d’informations sur tous les utilisateurs des services Google pour diffuser de meilleures annonces. Beaucoup apprécient le compromis. En échange de données personnelles pouvant être monétisées avec des publicités en ligne, ils bénéficient d’excellents services Google qui fonctionnent plus efficacement à mesure que Google en apprend davantage sur votre vie. Google Assistant en est un exemple. Maps est un autre service qui dépend directement de la capacité de Google à collecter des données.

Mais il s’avère que les politiques de collecte de données souvent critiquées de Google ont un effet secondaire inattendu: les données d’historique de localisation peuvent simplement faire de vous le suspect principal d’un crime que vous n’avez pas commis.

Google peut collecter des données de localisation à partir de téléphones Android même sans que vous vous en rendiez compte. En substance, il peut le faire même si vous êtes en dehors de Google Maps, ce qui peut ne pas être clair pour les utilisateurs qui souhaiteraient que Google ne les suive qu’à des fins de navigation. Et c’est ce qui est apparemment arrivé à Zachary McCoy, une femme de 30 ans qui s’est rendue à vélo près de la maison d’une femme de 97 ans le jour où elle a été cambriolée.

L’homme a reçu une note de l’équipe de soutien aux enquêtes juridiques de Google à la mi-janvier selon laquelle la police locale avait demandé des informations sur son compte Google, rapporte NBC.

Ce qui s’est passé, c’est que la police locale a utilisé un mandat de clôture pour obtenir des informations de Google sur les appareils présents autour du lieu du cambriolage. C’était suffisant pour distinguer McCoy, qui arrive régulièrement à vélo près de cette maison, car il vit dans le même quartier.

McCoy a utilisé RunKeeper sur son téléphone Android pour suivre ses balades à vélo, et l’application a utilisé des données de localisation pour le suivre. Les mêmes données ont également atteint les serveurs de Google. Le jour du cambriolage, il était passé trois fois chez la victime. Il ne «faisait pas le joint», il répétait simplement la même boucle.

“C’était un scénario cauchemardesque”, a-t-il déclaré à NBC. «J’utilisais une application pour voir combien de kilomètres j’avais parcouru mon vélo, et maintenant cela me mettait sur les lieux du crime. Et j’étais le suspect principal. “

McCoy a dû engager un avocat pour tout savoir, et son avocat a finalement déposé une requête pour rendre le mandat de police «nul et non avenu» et pour empêcher la divulgation de tout autre détail sur McCoy à la police. À l’époque, Google n’avait remis aucune information d’identification aux forces de l’ordre – la police a utilisé des données anonymes pour cibler McCoy en tant que suspect.

Les mêmes données de localisation qui auraient pu être utilisées contre lui ont aidé à prouver à la police que McCoy est passé devant cette maison pendant des mois, pas seulement le jour du cambriolage.

Ce type de mandat de barrière géographique n’a peut-être pas fonctionné dans ce cas, mais le rapport note qu’il existe des cas où ce type de technologie peut aider les forces de l’ordre à attraper des criminels. Les défenseurs de la vie privée et des libertés civiles peuvent ne pas aimer cette pratique, et il y a un argument à faire que les données de localisation seules ne peuvent pas être indicatives d’un crime. Le plus gros problème, dans ce cas, est le fait que l’utilisateur n’était apparemment pas au courant de la façon dont ses données de localisation étaient utilisées par Google, et qu’il a fini par être suspect d’un crime qu’il n’a pas commis.

Google a confirmé des informations selon lesquelles il suivrait les données de localisation des utilisateurs même lorsque le paramètre est désactivé en 2018. Depuis lors, Google a pris plusieurs mesures pour améliorer la confidentialité sur les appareils Android 10, suivi de la localisation inclus. Il a également créé de meilleures protections de la confidentialité à l’intérieur de Google Maps. Mais ce qui est arrivé à McCoy prouve que les utilisateurs ne comprennent toujours pas ou ne sont pas suffisamment informés de ce qui arrive à leurs données.

