Les données de suivi des smartphones pourraient bientôt être utilisées pour suivre la propagation des coronavirus

La pandémie de COVID-19 a vu de nombreuses entreprises technologiques offrir un soutien, et il semble que ces entreprises soient prêtes à accélérer encore les choses.

Le Washington Post rapporte (h / t: CNET) que le gouvernement américain est en pourparlers avec Facebook, Google et d’autres entreprises technologiques sur la possibilité d’utiliser les données de localisation des smartphones pour lutter contre la pandémie.

Plus précisément, on pense que le gouvernement envisage d’utiliser des données de localisation pour savoir si les gens se tiennent bien à distance les uns des autres.

Les données auraient été anonymisées et agrégées, ont déclaré trois sources au Post. Mais le New York Times a déjà montré que l’identité des gens peut en effet être liée à des données de suivi de smartphone anonymes. Nous devons donc vraiment nous demander si les entreprises technologiques seraient en mesure de fournir au gouvernement des informations de suivi véritablement anonymes et agrégées.

Néanmoins, il ne fait aucun doute que les données de suivi des smartphones pourraient être utiles aux autorités qui tentent de lutter contre la pandémie de coronavirus et les futures épidémies. Par exemple, cela pourrait théoriquement être utilisé pour empêcher les gens d’essayer de mener des réunions à grande échelle.

Facebook et les réponses de Google

Facebook n’a ni confirmé ni nié qu’il s’agissait de discussions avec le gouvernement américain sur l’utilisation du suivi des smartphones pour lutter contre la crise des coronavirus. Mais un représentant a déclaré à CNET que plusieurs gouvernements soutiennent sa fonction de cartes de prévention des maladies.

“Dans le contexte des coronavirus, les chercheurs et les organisations à but non lucratif peuvent utiliser les cartes, qui sont construites avec des données agrégées et anonymisées que les gens choisissent de partager, pour comprendre et aider à lutter contre la propagation du virus”, a ajouté le représentant.

Google n’a pas non plus confirmé directement les discussions avec le gouvernement américain, mais a déclaré au Post qu’il cherchait des moyens d’utiliser des données de suivi «agrégées et anonymisées» pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

“Un exemple pourrait être d’aider les autorités sanitaires à déterminer l’impact de l’éloignement social, similaire à la façon dont nous affichons les horaires des restaurants populaires et les modèles de trafic dans Google Maps”, a noté le représentant.