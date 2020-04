Les données Deezer révèlent le besoin de musique d’ambiance et de méditation

De nouvelles données de Deezer ont révélé une augmentation de l’écoute de la radio, ainsi que de certains types de musique et de podcasts, pendant la pandémie de coronavirus. Il y a également eu un changement dans le temps d’écoute de pointe et les appareils utilisés pour diffuser de l’audio.

Deezer trouve la musique d’ambiance pour Lockdown

Le 24 mars, Deezer a lancé une chaîne Stay at Home. Depuis lors, certains types de podcasts sont en plein essor. Cela inclut les utilisateurs actifs quotidiens de podcasts pour enfants, en hausse de 218% en une semaine. Pendant ce temps, l’entraînement sportif a augmenté de 194% et la méditation a augmenté de 132%. Les utilisateurs ont également davantage écouté la radio en direct, tandis que les lectures de la liste de lecture “De la maison” de Deezer ont augmenté de 318%. La liste de lecture Yoga & Méditation n’était pas loin derrière, avec une augmentation de 366% en une semaine. La musique d’ambiance est à l’ordre du jour, avec une augmentation notable de l’écoute de chaînes comme «Mellow Days».

Avant l’épidémie de coronavirus, Deezer a découvert que l’écoute maximale avait eu lieu à 7 heures du matin en semaine. Maintenant, il est passé à 9 h 10. Un autre changement sans surprise est le changement du type d’appareil sur lequel les gens écoutent du contenu. Au lieu d’appareils mobiles, les flux sur les téléviseurs intelligents et les haut-parleurs, les tablettes et les PC ont tous augmenté. Entre le 2 et le 22 mars, l’écoute sur Xbox a augmenté de 60%. La société propose actuellement gratuitement trois mois de forfaits HiFi et Famille.