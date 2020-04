Les écouteurs antibruit WF-1000XM3 de Sony chutent à seulement 189 $, leur prix le plus bas jamais enregistré

Si vous cherchez à obtenir une paire d’écouteurs sans fil antibruit, vous voudrez peut-être obtenir l’une des meilleures options sur le marché. Les écouteurs WF-1000XM3 de Sony viennent d’atteindre leur prix le plus bas, à seulement 189 $ sur Amazon, soit 41 $ de moins que leur PDSF, même s’ils se vendent environ 200 $ depuis décembre.

Les écouteurs présentent la meilleure suppression de bruit de leur catégorie, combinée à une excellente qualité audio. En termes d’autonomie, ils offrent environ cinq heures d’autonomie, qui peuvent être étendues à 24 heures avec le boîtier de charge. Ce dernier utilise un port de type C, vous pouvez donc le remplir en utilisant le même câble que celui que vous utilisez pour votre téléphone ou votre ordinateur portable.

Dans sa critique, Ryan a salué leur qualité sonore, leur conception, leur suppression du bruit et leur durée de vie, mais les a trouvés un peu chers. Heureusement, ils ont maintenant atteint leur prix le plus bas, ce qui atténue clairement cet inconvénient. Malheureusement, seule la version noire est aussi basse, tandis que le modèle blanc coûte 10 $ de plus.