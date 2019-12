Les écouteurs Bluetooth les plus vendus d'Amazon reviennent au prix du Black Friday de 16,99 $ – .

Les écouteurs sans fil constituent la catégorie de produits la plus en vogue de la saison des Fêtes cette année, et les grandes marques comme Apple et Bose ont dominé. Bien sûr, si vous voulez une qualité sonore solide et une autonomie de batterie au prix le plus bas possible, vous ne voulez certainement pas aller avec Apple ou Bose. Les écouteurs Bluetooth les plus vendus sur Amazon cette année sont les écouteurs Bluetooth Mpow Flame, qui sont tellement meilleurs que ce à quoi vous vous attendez avec une paire d'écouteurs à 24 $. Achetez-en une dès maintenant et vous ne paierez que 16,99 $!

Voici les puces de la page produit:

RICHER BASS HD STEREO SOUND: Avec des basses plus riches et des pilotes dynamiques de 11 mm, Mpow Flame offre un effet sonore HD et basse + parfait et une meilleure expérience d'écoute pour des entraînements intensifiés.

PROTECTION IMPERMÉABLE IPX7: La coque étanche IPX7 et la technologie intérieure de revêtement nanométrique protègent efficacement les écouteurs de sport de la pluie ou de la transpiration lors des entraînements intenses. Parfait pour la course, le jogging, la randonnée, le yoga, les exercices, la gym, le fitness, les voyages, etc.

7-9 HEURES DE JEU: Mpow Flame offre 7-9 heures de performances audio / temps de conversation supérieures après seulement 2 heures de charge. Mpow Flame vous permet de profiter de la musique pendant longtemps et vous motive à faire des séances d'entraînement pour plus. (Remarque: veuillez utiliser le câble de charge fourni sur l'emballage et ce casque ne peut être chargé que par des adaptateurs 5 V / ports USB.)

APPEL MAINS LIBRES AVEC ISOLATION DU BRUIT: Avec les microphones à suppression de bruit CVC 6.0 intégrés, Mpow Flame isole parfaitement le bruit ambiant pendant que vous parlez, garantissant des appels vocaux d'une clarté cristalline. Et sa fonction de connexion Bluetooth à deux points vous permet de basculer facilement entre 2 téléphones.

AJUSTEMENT STABLE ET CONFORTABLE: Mpow Flame est conçu pour les sports avec des mouvements intenses, qui est livré avec 4 paires d'embouts d'oreille en silicone souple de différentes tailles, une paire d'embouts d'oreille en mousse à mémoire de forme et un clip en option pour différents canaux auditifs.

