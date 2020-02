Les écouteurs comme les AirPod ne coûtent que 25 $ aujourd’hui, ou obtenez des écouteurs Bluetooth Moov 25 pour seulement 12 $ – .

Les AirPod d’Apple sont fantastiques, et les trois modèles sont en vente aujourd’hui sur Amazon, y compris les AirPods et AirPods Pro habituels à leurs prix les plus bas de tous les temps du Black Friday. Le problème est que même lorsqu’ils sont en vente, les AirPod coûtent toujours beaucoup d’argent. Cela en vaut la peine si vous avez de l’argent supplémentaire à dépenser, mais si vous préférez ne pas dépenser ce genre d’argent, il existe encore d’excellentes alternatives.

Les écouteurs sans fil SoundPEATS TrueCapsule sont des best-sellers sur Amazon, et ils ressemblent beaucoup aux AirPod en noir. Ces écouteurs ont même un contrôle tactile pour lancer un assistant vocal, tout comme les AirPods. Ils ont cependant des embouts en silicone pour verrouiller le son dans vos oreilles, et il y a une autre différence clé: coupez le coupon sur place et utilisez le code promo 4IGIBRSS à la caisse, et vous ne paierez que 25,23 $ au lieu de bien plus de 100 $ pour les AirPods.

Vous voulez dépenser encore moins? Les écouteurs Bluetooth VAVA Moov 25 sont une option très populaire parmi nos lecteurs depuis longtemps. Ce ne sont pas de vrais écouteurs sans fil comme les AirPods et les écouteurs TrueCapsule, mais ils offrent un excellent son, une autonomie de 9 heures et une résistance à l’eau IPX6, vous n’avez donc pas à vous soucier de les endommager pendant que vous vous entraînez ou même si vous obtenez pris sous la pluie pendant quelques minutes. Ils coûtent 30 $, mais un rabais et le code de coupon spécial IPRGHXS9 réduisent ce prix à 11,99 $. C’est un nouveau record absolu!

Écouteurs sans fil SoundPEATS TrueCapsule

[Upgraded Microphone]-Pour réduire le bruit de l’environnement et améliorer la qualité audio pour les appels, les écouteurs sans fil SOUNDPEATS TrueCapsule ont ajusté le microphone des deux écouteurs pour assurer une communication mains libres plus claire et plus fluide.

[Superior Sound]-Adoptez le chipset Realtek professionnel mondial, une véritable conception sans fil avec le dernier Bluetooth 5.0 et le diaphragme biologique, les écouteurs Bluetooth TrueCapsule vous offrent une excellente expérience d’écoute avec un son clair supérieur et une connexion plus stable. veuillez noter que seul l’écouteur droit peut utiliser en mode Mono si vous préférez.

[Upgraded Touch Control]-Pour rendre les boutons tactiles plus sensibles, nos ingénieurs ont conçu de nouvelles solutions tactiles et amélioré les tests tactiles avant chaque livraison. Le contrôle tactile intelligent empêche les boutons de vous faire mal aux oreilles. Activez facilement l’assistance vocale en appuyant deux fois sur le bouton multifonction.

[Upgraded Charging Case]-4 heures de temps de travail par charge pour les écouteurs, environ 5 fois la charge complète par le boîtier de charge, 24 heures de lecture au total. Le contacteur de charge amélioré évite les problèmes de charge des écouteurs. Les écouteurs sans fil SoundPEATS TrueCapsule s’efforcent de vous tenir compagnie toute la journée où que vous alliez.

[Comfort fit]-Conception ergonomique et 3 tailles d’eratips offrent un ajustement confortable, Tant que votre appareil est avec la version Bluetooth supérieure à 4.0, vous pouvez bien l’utiliser avec les écouteurs Bluetooth TrueCapsule.SoundPEATS offre une garantie sans tracas de 12 mois pour garantir le plaisir de votre achat.

Casque Bluetooth VAVA Moov 25

Structure ergonomique pour le plaisir portable: Construit avec savoir-faire et équipé de trois tailles différentes de crochets d’oreille et d’embouts pour garantir un ajustement confortable et sécurisé même pendant les entraînements pour la plupart des gens

AptX activé, audio de haute qualité: diffuse un son incroyable avec la stéréo haute fidélité aptX pour offrir à vos oreilles un régal audio

Aimants insérés, restez organisés: le dos magnétique des écouteurs leur permet de rester autour de votre cou comme un collier pour éviter les pendants ou les pertes lorsque vous ne les utilisez pas momentanément

Grande capacité, joie longue durée: une charge rapide de 2 heures remplit la batterie, offrant 9 heures d’énergie pour vous éviter d’avoir à les recharger en permanence

Conception étanche, mobilité accrue: n’hésitez pas à transpirer ou à faire du jogging sous la pluie légère grâce à son matériau résistant aux éclaboussures IPX6

