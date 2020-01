Les écouteurs Jabra Elite 75t sont-ils étanches?

Meilleure réponse: Non, les Jabra Elite 75t ne sont pas étanches, mais ils sont résistants à l’eau. Ils peuvent résister à un jet d’eau à basse pression, ce qui signifie que vous pouvez les porter tout en courant sous la pluie, en éclaboussant près d’une piscine ou en transpirant pendant une séance d’entraînement. Cependant, ils ne sont pas conçus pour la natation.

Pas étanche, mais vous pouvez toujours les mouiller

Les vrais écouteurs sans fil Jabra Elite 75t offrent la même résistance à l’eau que les écouteurs sans fil True 65t de la génération précédente. C’est IP55, ce qui signifie qu’il peut résister à un jet d’eau à basse pression, ainsi qu’à la poussière. Ainsi, vous pouvez aller courir sous la pluie tout en les portant, ou même les porter au bord de la piscine sans vous soucier des éclaboussures d’eau qui s’y déposent. Cependant, vous ne voulez pas les porter en nageant ou sous la douche.

Non seulement l’indice IP n’est pas suffisant pour résister à l’immersion réelle dans l’eau, mais le sel, le chlore, les produits chimiques et les solvants des piscines publiques ou privées ou de l’océan peuvent endommager les bourgeons. Si vous voulez garder vos écouteurs en bon état de fonctionnement, ne les plongez pas. Bien qu’ils ne tiennent pas sous l’eau, Jabra protège contre les dommages causés par l’eau et la poussière avec une garantie de deux ans, une fois que vous vous êtes enregistré via l’application Jabra Sound +.

Si vous avez besoin de véritables écouteurs sans fil, vous pouvez vous mouiller …

Si vous recherchez de vrais écouteurs sans fil entièrement submersibles dans l’eau et que vous souhaitez vous en tenir à Jabra, pensez à dépenser quelques dollars supplémentaires pour les vrais écouteurs sans fil Jabra Elite Active 75t. Ceux-ci se réunissent à l’indice IP57, ce qui leur permet d’être immergés dans jusqu’à trois pieds d’eau pendant 30 minutes. Cela signifie que vous pouvez jouer dans la piscine et prendre une douche avec eux.

Cependant, vous voudrez peut-être faire attention lorsque vous êtes dans l’eau salée ou dans une piscine fortement chlorée. Bien qu’ils puissent être bons dans l’eau, les produits chimiques et le sel peuvent les endommager. Ces écouteurs offrent la même grande autonomie de batterie que le 75t et fonctionnent à peu près de la même manière avec l’avantage supplémentaire d’une résistance à l’eau plus élevée. Cela se résume à quel niveau de protection de l’eau recherchez-vous? Le Jabra Elite 75t est un excellent choix pour une écoute quotidienne, mais si vous voulez nager, le Jabra Elite Active 75t est la meilleure option.

Vous n’avez pas besoin de nager?

Jabra Elite 75t

Il peut résister aux éclaboussures

Bien que vous ne puissiez pas nager avec eux et que vous deviez éviter d’aller dans la piscine ou la douche en les portant, les vrais écouteurs sans fil Jabra 75t sont toujours résistants à l’eau. Cela signifie que si de l’eau éclabousse ou si vous êtes pris sous la pluie, cela devrait aller. Et la garantie de deux ans ajoute la tranquillité d’esprit au cas où ils seraient endommagés par l’humidité.

Plonger!

Jabra Elite Active 75t

Nagez avec le Jabra Elite Active 75t

Si vous cherchez une paire d’écouteurs véritablement sans fil que vous pouvez porter dans la piscine, optez plutôt pour les vrais écouteurs sans fil Jabra Elite Active 75t. Ils offrent un indice de protection IP plus élevé qui les rend imperméables par opposition à résistant à l’eau comme le Jabra Elite 75t. Cela vaut les 20 $ supplémentaires pour obtenir une paire de têtes que vous n’avez pas à vous soucier de vous mouiller.