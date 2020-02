Les écouteurs OPPO Enco Free devaient être lancés au MWC 2020

Brian Shen, le vice-président et le président du marketing mondial d’OPPO ont tweeté qu’au MWC 2020, OPPO lancera ses écouteurs, OPPO Enco Free en couleur noire.

Le tweet de Shen mentionne également que non seulement ces écouteurs, mais les amateurs de technologie devraient également se réjouir des autres gadgets et appareils que OPPO présenterait au MWC 2020, tels que les appareils dotés de la technologie 5G et les nouveaux produits IoT.

L’OPPO Enco Free est livré avec des pilotes de 13,4 mm et une promesse de basse dynamique. De plus, OPPO affirme qu’il est livré avec un système de positionnement FPC associé à un double circuit magnétique et un diaphragme composite aluminium-magnésium et titane qui garantira une qualité sonore de classe mondiale.

Les écouteurs sont livrés avec un design demi-intra-auriculaire. Pour assurer un meilleur ajustement pour chaque utilisateur, les écouteurs offrent trois embouts en silicone différents dans trois tailles différentes. De plus, les écouteurs sont résistants à la transpiration.

La particularité de l’Oppo Enco Free est que les écouteurs sont équipés d’une technologie appelée détection de port. Il détecte lorsque les écouteurs ne sont pas utilisés ou lorsque l’utilisateur ne les porte pas, et suspend en conséquence l’audio, et il se connecte au téléphone chaque fois que l’utilisateur ouvre son étui.

Les écouteurs fonctionnent sur une batterie de 31 mAh et promettent 25 heures d’autonomie avec le boîtier, et 5 heures sans lui, sur une seule charge. L’USB Type-C peut charger le boîtier en 110 minutes et les écouteurs en 70 minutes.

Le Bluetooth 5.0 peut connecter les écouteurs aux appareils Android et iOS.

OPPO avait lancé les écouteurs en décembre 2019, et par la suite, ils ont été mis en vente en Chine à partir du 31 décembre 2019. Le prix était d’environ INR. 7,100. Au MWC, OPPO présentera probablement les écouteurs en couleur noire, et si aucune mise à niveau n’est ajoutée, nous pouvons nous attendre à ce qu’ils soient du même prix.

