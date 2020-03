Les écouteurs Powerbeats 4 à 149 $ sont là, offrant 15 heures d’autonomie

Ils sont déjà sur les étagères de Walmart depuis environ un jour, mais ils ont maintenant été officiellement annoncés. Les Powerbeats 4 seront mis en vente le 18 mars.

Il y a aussi beaucoup à aimer à propos de ces écouteurs à 149 $. Ils seront disponibles en noir, blanc et je m’attendrais à ce que plus de couleurs soient disponibles à terme. Chaque ensemble est doté de la puce H1 d’Apple, ce qui permet une connexion et un appariement ultra-rapides avec les appareils Apple. Vous pourrez également profiter du support “Hey Siri”, si tel est votre problème.

Plus important encore, nous avons revendiqué 15 heures d’autonomie avec une seule charge, ce qui représente une augmentation de quelques heures par rapport au modèle précédent. Vous obtiendrez une pochette de transport dans la boîte, ainsi qu’un câble Lightning qui s’occupera des tâches de charge.

Économisez gros avec ces offres d’ExpressVPN, PureVPN et plus

Considérez-les comme des AirPod, mais avec un câble qui les relie, et vous serez à peu près sur place. Si vous êtes quelqu’un qui a peur de perdre l’un de ces petits écouteurs, le câble qui les relie devrait être suffisant pour vous assurer qu’ils ne disparaissent pas si souvent.

Si vous êtes chanceux, vous pourrez peut-être en acheter un dans un Walmart local maintenant. Tous les autres devront attendre quelques jours avant de ramasser le leur d’Apple ou de l’un des suspects habituels.