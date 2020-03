Les écouteurs sans fil antibruit avec 17000 notes 5 étoiles sont tombés à 50 $ sur Amazon – .

Si vous avez beaucoup d’argent supplémentaire et que vous êtes sur le marché des nouveaux écouteurs sans fil à suppression active du bruit (ANC), nous avons de bonnes nouvelles: les écouteurs WH1000XM3 à la pointe de l’industrie de Sony sont de retour au Black Friday. prix de 278 $. En fait, vous pouvez même les acheter avec une batterie portable Sony 20 000 mAh pour le même prix, ce qui signifie que vous économisez 72 $ et obtenez un chargeur portable gratuitement! Même Bose ne peut pas égaler ces incroyables écouteurs Sony en matière de qualité sonore et de technologie de réduction du bruit, alors profitez-en vraiment si vous pouvez vous le permettre.

Si vous êtes l’une des nombreuses personnes qui ne veulent pas dépenser ce genre d’argent pour des écouteurs, ne vous inquiétez pas, car vous n’êtes certainement pas seul. La bonne nouvelle est qu’il existe actuellement deux offres sur les écouteurs ANC sans fil qui sont beaucoup plus abordables que la paire de Sony. De plus, ils offrent une qualité audio, une autonomie de batterie, des basses profondes et une suppression du bruit qui vous épateront si vous considérez à quel point ils sont abordables.

Les écouteurs COWIN E7 à réduction de bruit active sont les premiers. Ils coûtent 70 $, mais la paire noire est à 59,99 $ et il y a un coupon supplémentaire de 10 $ sur la page du produit. Cela fait le prix final à seulement 49,99 $, ce qui correspond au plus bas historique. Qu’obtenez-vous pour vos 49,99 $? Vous obtenez des écouteurs Bluetooth ANC avec près de 17 000 notes 5 étoiles sur Amazon!

Écouteurs à réduction de bruit active COWIN E7

Mettez des années de recherche sur les écouteurs sans fil à réduction de bruit active afin d’en tirer le meilleur parti. Ils rendent le son silencieux plus silencieux et le son de la musique meilleur. Découvrez des performances de classe mondiale et un confort supérieur sans aucun câble sur votre chemin. Grand cadeau pour la famille.

Notre annulation active du bruit (ANC) se concentre principalement sur l’annulation des sons de basse fréquence comme les moteurs, l’environnement de l’aviation, les trains, le bruit de la circulation, etc., afin que nos précieux clients puissent se concentrer sur leur musique, leurs films ou leurs livres sans être dérangés par des bruits extérieurs. L’ANC n’annule pas les bruits comme le ronflement, la conversation, la musique ou les sons à haute fréquence, etc.

Le sans fil sans tracas est plus simple que jamais: les connexions Bluetooth et NFC sont rapides et faciles. Débarrassez-vous des liaisons filaires, mais sans compromettre la qualité sonore. Seulement toi et la musique, pure et gratuite.

Répondez à l’appel, le volume, l’ANC activé / désactivé, la commande de réglage située sur le casque.

Guitares précises, voix claires, basses propres et percussions nettes. Découvrez une qualité sonore qui fait ressortir le meilleur de votre musique, y compris des détails subtils que vous n’avez peut-être jamais remarqués.

30 + heures de lecture par charge complète en mode Bluetooth ou en mode ANC. Une batterie intégrée de 750 mAh ne permet pas d’éteindre vos écouteurs, vous pouvez profiter de votre monde sans bruit pendant plus de 30 heures.

Si vous voulez accélérer les choses et que cela ne vous dérange pas de dépenser 20 $ de plus, les écouteurs à réduction de bruit active COWIN E7 PRO sont également en vente aujourd’hui. Ils coûtent 90 $, mais Amazon offre aujourd’hui une remise de 10 $ et un coupon de 10 $, de sorte que le prix final n’est que de 69,99 $. Il s’agit du modèle amélioré avec une qualité sonore encore meilleure que les écouteurs E7 ordinaires, et la réponse des basses est fantastique. Pour la plupart des gens, les écouteurs E7 PRO sont tout aussi bons que les écouteurs Sony ANC de 350 $, mais ils coûtent beaucoup moins cher.

Écouteurs à réduction de bruit active COWIN E7 PRO

Technologie professionnelle de suppression active du bruit. Réduction significative du bruit pour les voyages, le travail et n’importe où entre les deux. La technologie avancée de réduction active du bruit apaise le bruit de la cabine de l’avion, la circulation urbaine ou un bureau occupé, ce qui vous permet de vous concentrer sur ce que vous voulez entendre, profiter de votre musique, de vos films et de vos vidéos. La fonction d’annulation du bruit peut bien fonctionner à la fois en mode filaire et sans fil

Un son bien meilleur. Les haut-parleurs exclusifs de 45 mm à grande ouverture vous offrent une réponse des graves profonde et précise. De 75 dB à 85 dB, les écouteurs supra-auriculaires COWIN E7 PRO à réduction de bruit active vous offrent un son clair, puissant et silencieux qui vous aide à mieux profiter de votre musique. L’objectif qui offre aux clients une meilleure qualité sonore, est notre poursuite constante

Coussinets d’oreille souples améliorés pour plus de confort avec le coussin d’oreille protéiné professionnel et 90 oreillettes pivotantes: ce casque Bluetooth est équipé de coussinets d’oreille souples améliorés, qui non seulement le rendent beaucoup plus durable et confortable, mais permettent également aux clients de profiter de cette écoute longue durée de haute qualité le banquet. Et la texture de la peau, un ajustement autour de l’oreille confortable et léger que vous pouvez porter toute la journée. Rappel doux: veuillez retirer le casque toutes les 2-3 heures pour détendre vos oreilles

Microphone intégré de bien meilleure qualité et BT 4.0. COWIN E7 PRO fournit des microphones intégrés de haute qualité pour les appels mains libres, ce qui vous permet de vous libérer des câbles. Bluetooth 4.0 promet une connexion rapide et stable avec vos appareils compatibles Bluetooth, puissante fonction Bluetooth

Durée de vie de la batterie plus stable. Durée de lecture de 30 heures par charge complète en mode Bluetooth. Une batterie intégrée de 800 mAh ne permet pas d’éteindre votre casque, vous pouvez profiter de votre monde sans bruit pendant 30 heures. N’ayez pas à vous soucier du problème de coupure d’électricité sur les longs trajets. Garantie de 18 mois et réponse rapide et service client amical. Remarque: Le vendeur autorisé exclusif est COWIN.

