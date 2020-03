Les écouteurs sans fil RUN de Jaybird peuvent être votre nouveau compagnon d’entraînement pour seulement 56 $

Si votre gymnase local a temporairement fermé, vous devrez peut-être modifier votre programme de conditionnement physique pour les entraînements à la maison ou à l’extérieur. Si c’est le cas, vous pourriez être intéressé par un accord qui pourrait vous aider à saisir une paire d’écouteurs Bluetooth confortables avec un ajustement imbattable. Aujourd’hui, Amazon offre une remise importante qui ramène les écouteurs RUN axés sur le fitness de Jaybird à 56 $, ce qui représente ~ 40 $ d’économies par rapport aux prix récents. un ajustement imbattable qui devrait les maintenir en place

Au cours de notre examen, nous avons été très impressionnés par la qualité du joint produit par ces écouteurs et leurs “ailes” et embouts en caoutchouc interchangeables. D’après notre expérience, vous devriez pouvoir utiliser environ 4 heures d’utilisation de ces écouteurs avant d’avoir besoin d’une recharge, et l’étui de transport inclus peut fournir jusqu’à deux frais supplémentaires. L’application de Jaybird offre également un égaliseur entièrement personnalisable et la possibilité d’enregistrer des préréglages.

Le style “Drift” bicolore est la seule option de couleur éligible pour cette remise particulière. Étant donné que ces écouteurs ont fait leurs débuts en 2017, ils ne sont pas livrés avec de nombreuses nouveautés telles que la prise en charge du codec AptX ou USB-C. Cependant, en ce qui concerne le fitness, il sera difficile de battre les écouteurs Jaybird Run à ce prix.