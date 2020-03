Les écouteurs sans fil Soundcore Liberty Air 2 d’Anker coûtent 80 $ (20 $ de rabais) en ce moment

L’année dernière, nous avons donné aux écouteurs sans fil Soundcore Liberty Air 2 un examen élogieux, grâce à leur excellente qualité sonore et à leur excellente autonomie. Maintenant, les écouteurs ne coûtent que 79,99 $ chez Best Buy, une réduction de 20 $ par rapport au prix habituel.

Le Liberty Air 2 vérifie presque toutes les cases en ce qui concerne les écouteurs sans fil. Vous bénéficiez d’une autonomie de 7 heures, d’une bonne qualité audio, de la prise en charge Bluetooth 5.0, de la résistance à l’eau IPX5 (suffisante pour la pluie / la transpiration), de plusieurs embouts auriculaires et de la possibilité de recharger via des pads USB Type-C ou Qi. Il n’y a cependant qu’une annulation passive du bruit – aucune annulation active.

Vous pouvez lire notre examen complet de l’Air 2 (et du modèle Pro haut de gamme) ici, et le lien d’achat est ci-dessous. Best Buy propose les couleurs noir et blanc.