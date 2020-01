Les écouteurs Sony qui se sont vendus à 278 $ le Black Friday sont à 199,99 $ en ce moment, ce qui est fou – .

Si vous souhaitez dépenser le moins d’argent possible sur les meilleurs écouteurs sans fil antibruit, nous avons de bonnes et de mauvaises nouvelles pour vous. La bonne nouvelle est que les écouteurs sans fil à réduction de bruit Sony WH1000XM3 à 350 $ sont actuellement à 199,99 $ sur Amazon si vous achetez une paire de reconditionnements. Pour vous donner une idée de la folie de ce prix, ils sont tombés à 278 $ le Black Friday et ont quitté les étagères virtuelles. La mauvaise nouvelle est qu’elles sont malheureusement presque épuisées dans les deux couleurs, vous devrez donc vous dépêcher si vous ne voulez pas manquer. Ils sont garantis d’apparence et de travail comme neufs, et vous avez 90 jours pour les retourner pour un remboursement complet si vous trouvez qu’ils ne sont pas à la hauteur. Et si vous manquez cette offre, vous pouvez également obtenir la nouvelle version internationale pour seulement 255 $, ce qui pourrait être encore plus fou!

Voici les points forts de la page produit:

Le produit fonctionne et a l’air neuf. Soutenu par la garantie renouvelée d’Amazon de 90 jours.

Les produits renouvelés fonctionnent et semblent neufs. Ces produits d’occasion ont été inspectés et testés par des fournisseurs qualifiés par Amazon. La boîte et les accessoires peuvent être génériques. Tous les produits renouvelés bénéficient de la garantie renouvelée d’Amazon de 90 jours.

Processeur anti-bruit HD QN1

Écoute intelligente par Adaptive Sound Control / SENSE ENGINE pour un son surround virtuel

Pilotes audio haute résolution / LCP 1,57 ″ pour une fréquence allant jusqu’à 40 kHz

Connexion Bluetooth 4.1 LDAC / Connexion à l’application Sony Headphones Connect

