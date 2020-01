Les écrans de l’Apple Store ont été repensés avec une plus grande concentration sur Apple Arcade

Apple Arcade progresse dans les Apple Stores du monde entier avec de nouveaux écrans accrocheurs et une focalisation plus nette sur les accessoires pour améliorer l’expérience de jeu. Les nouveaux designs de merchandising ont commencé à apparaître aujourd’hui dans les derniers magasins Apple dans les pays où Apple Arcade est disponible.

Les magasins Apple proposent une avenue pour les enfants et les jeux depuis plusieurs années, bien avant l’annonce d’Apple Arcade. L’écran a commencé comme un lieu pour mettre en valeur les accessoires de jeu pour iPad et Apple TV et est devenu un hub pour apprendre et coder les accessoires et les jouets connectés à iOS. Désormais, Apple Arcade a gagné une place de choix parmi les écrans interactifs d’Apple.

Sur la photo de Apple Fifth Avenue à New York, un logo Apple Arcade vibrant construit à partir d’illustrations de jeux populaires sur le service s’étend sur un fond noir. Les appareils de démonstration iPad Pro réunissent des bandes-annonces de jeux en boucle. La conception précédente d’Avenue utilisait un panneau blanc texturé ressemblant à un labyrinthe de Sphero Robot. En septembre, les écrans ont été modernisés avec de petits décalcomanies Apple Arcade.

Ci-dessous, Apple a remanié son offre d’accessoires tiers. La majorité des jouets et des kits exposés ont été évités en faveur de plus grandes quantités de contrôleurs de jeu et d’écouteurs Beats Solo Pro. Apple a commencé à vendre la manette sans fil Xbox de Microsoft en octobre dernier et a ajouté le DualShock 4 de Sony un peu plus tard. Chez Apple Fifth Avenue, qui propose plus de rayonnages que les Apple Store standard, une petite sélection d’accessoires Apple TV est également présente.

La visibilité d’Apple Arcade dans le commerce de détail a également augmenté sur les Mac. En décembre, Apple a ajouté un dossier personnalisé aux docks de ses Mac d’affichage avec une icône Apple Arcade et un regroupement de titres recommandés.

La sélection d’accessoires tiers et les titres de jeux proposés tournent assez fréquemment, alors attendez-vous à voir l’Apple Arcade Avenue continuer à évoluer. Les mises à jour du magasin d’aujourd’hui comprenaient également de nouveaux panneaux graphiques mettant en vedette la photographie macro des produits de héros et de nouvelles chemises bleues du Pacifique pour tous les employés de vente au détail.

