Les émissions télévisées les plus chaudes que tout le monde diffuse en ce moment sont presque toutes des exclusivités Netflix – .

Love is Blind, la série de téléréalité en 10 parties de Netflix dans laquelle les participants essaient de voir s’ils peuvent tomber amoureux de quelqu’un avant de le voir en personne, reste l’une des séries télévisées les plus regardées non seulement sur Netflix mais aussi dans toutes les grandes banderole.

C’est selon Reelgood, qui a partagé avec nous un aperçu de la série la plus populaire que les gens consomment le plus en ce moment sur Netflix et d’autres services de vidéo à la demande.

Si vous avez été sur Internet ou sur Twitter au cours de la semaine écoulée, il y a de fortes chances que vous ayez rencontré des articles, des articles de presse et des références à la série de téléréalité de style Bachelor de Netflix, Love is Blind. L’émission, composée de 10 parties ainsi que d’une réunion spéciale et animée par Nick et Vanessa Lachey, a été commercialisée comme une sorte d’expérience amoureuse – un test pour voir si un groupe de personnes pourrait tomber amoureux après s’être rencontré sans se voir. . C’est l’une de ces émissions de téléréalité que de nombreux fans ont tourné en ridicule tout en confessant dans le même souffle qu’ils étaient totalement accrochés par la prémisse de l’émission et qu’ils ne pouvaient pas arrêter de regarder.

Au cours des dernières semaines, l’émission a figuré en tête de la liste des séries télévisées en streaming les plus chaudes que nous partageons ici chaque semaine – et, grande surprise, Love is Blind est à nouveau la série de streaming n ° 1 parmi les principaux services. Notre classement des meilleures séries couvre la semaine du 27 février au 4 mars et vient comme toujours via l’équipe du moteur de recherche de streaming Reelgood.

L’équipe de Reelgood partage chaque semaine avec nous un aperçu de ce que ses millions d’utilisateurs diffusent le plus, et tout le monde est toujours obsédé, semble-t-il, par la nouvelle émission de télé-réalité ultra-animée de Netflix. Comme indiqué ci-dessus, j’ai lu plusieurs exemples de personnes qui l’ont regardé – des médias sérieux comme The Guardian aux blogs et tout le reste – disant à quel point le désordre était qu’ils pensaient que la série était… et comment ils ont hâte de en beuver davantage.

L’autre chose intéressante à propos de la liste complète de ce qui est le plus populaire cette semaine, que vous pouvez consulter ci-dessous, est de savoir comment elle tire de tous les principaux services de streaming pour trouver ce que les gens sont le plus pressés en ce moment. Et comme vous pouvez le voir ci-dessous, la grande majorité de ces séries sont des exclusivités Netflix. Il y a, bien sûr, quelques exceptions, comme l’émission d’Amazon sur un groupe de chasseurs nazis appelé Hunters.

Il est logique de voir également une émission plus ancienne ici comme Better Call Saul, ce qui pourrait être une conséquence des gens qui essaient de rattraper leur retard maintenant que la saison 5 est actuellement diffusée sur AMC. Crash Landing on You, qui complète la liste, est également un drame sud-coréen que j’ai récemment commencé à regarder et dont je profite jusqu’à présent – il s’agit d’une mondaine qui fait du parapente et se retrouve accidentellement en Corée du Nord.

Voici la liste de cette semaine:

L’amour est aveugle

Je ne suis pas d’accord avec ça

Chasseurs

Les épreuves de Gabriel Fernandez

L’étranger

Guerres de nourriture!

Éducation sexuelle

Carbone altéré

Tu ferais mieux d’appeler Saul

Crash atterrissant sur vous

