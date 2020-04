Les emoji AR de Google sont toujours amusants à jouer avec alors que nous sommes tous coincés à l’intérieur

Selon l’endroit où vous vivez, vous pouvez être mis en quarantaine pendant des jours ou des mois entiers alors que nous essayons de faire disparaître le nouveau coronavirus. Dommage que la quarantaine nous fasse la même chose, hein? Eh bien, si vous vous trouvez à créer des scènes Bitmoji, à construire des tours en blocs de bois pour passer les âges, ou même à regarder des tigres et d’autres animaux dans l’espace 3D, vous voudrez peut-être vous adapter à un certain temps de jeu avec des emoji AR ou “Playmoji” comme Google les appelle leur.

Google a l’habitude de publier de petites collections de ces Playmoji au cours des deux dernières années afin de promouvoir à la fois sa plate-forme ARCore ainsi que quelques franchises comme Detective Pikachu ou Avengers. Il y a actuellement 12 packs de plug-ins disponibles allant des hamburgers, des pizzas et des glaces dansant aux athlètes de dessins animés pratiquant des sports d’hiver – hé, le pack Détective Pikachu est toujours là aussi!

“Je vais juste ignorer complètement M. Mime qui essaie de me harceler.”

Malheureusement, la possibilité de jouer avec ces emoji AR particuliers dépend du fait que vous ayez ou non le bon type d’appareil. Pour les appareils Pixel 2 et ultérieurs de la série – une bonne proportion des lecteurs Android Police sont propriétaires de Pixel – vous devriez probablement déjà avoir l’application Playground. Et en théorie, si votre appareil prend en charge ARCore, vous devriez pouvoir simplement utiliser ces emoji AR.

Hélas, le triste fait est que c’est flou: un certain nombre de téléphones LG et Motorola récents et peut-être certains appareils Android One peuvent vous permettre de jouer avec eux. Les téléphones Samsung, qui ont leur propre truc emoji AR, sont l’exemple le plus important qui ne peut pas utiliser Playmoji, au moins normalement.

Si vous souhaitez investir un peu de graisse pour les bras pour les faire fonctionner sur votre téléphone, un développeur connu sous le nom d’Arnova8G2 sur XDA a créé une version portée de l’application Playground que vous pouvez télécharger sur APK Mirror. Vous aurez également besoin de l’application Google Camera modifiée d’Arnova, disponible à nouveau sur APK Mirror. Comme pour la plupart des hacks, les résultats ne sont pas garantis.

Vous pouvez au moins consulter la liste des applications Playground pour voir si elle est compatible avec votre téléphone. Si c’est le cas, vous pouvez télécharger tous ces autocollants:

L’interfaçage avec des objets de réalité augmentée est un peu difficile lorsque leur placement est basé uniquement sur les mathématiques (enfin, l’intelligence artificielle) au lieu d’un matériel de suivi de distance volumineux comme c’était le cas avec l’ancien Project Tango de Google. C’est assez simple, cependant: sélectionnez un Playmoji ou un autocollant 2D ou placez un bloc de texte dans le tiroir, puis utilisez un doigt pour le déplacer dans l’espace X et Z et deux doigts pour le relever, l’abaisser ou le faire pivoter.

Vous pouvez placer quelques personnages du même pack dans la même scène, puis les regarder se tourner l’un vers l’autre et prendre une vidéo de leur réaction. Ou vous pourriez essayer de marcher entre un tas de points d’exclamation flottants !!!

Et si vous prenez des selfies, vous voudrez faire quelques grimaces – votre copain Playmoji copiera votre expression tout en étant suspendu par-dessus votre épaule.

Et si ces photos et vidéos vous font du bien, ne vous inquiétez pas. J’en ai pris beaucoup trop pour savoir quoi en faire et je dois les mettre quelque part.

Nous essayons tous de trouver des moyens amusants de passer le temps ici. Si tout va bien pour vous, ce pourrait être l’un d’entre eux.