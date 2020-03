Les employés d’AT & T signalent que les clients toussent dans les magasins, la peur du coronavirus étant donné que la vente au détail est considérée comme une “ activité essentielle ”

Selon des documents obtenus par Android Police, AT&T cherche à faire classer ses magasins comme une «entreprise essentielle» pendant la pandémie de coronavirus, car de nombreux États comme la Californie, New York et le Texas continuent de fermer toutes les «entreprises non essentielles» pendant les abris obligatoires et ordres de distanciation sociale. Mais selon des dizaines de messages postés par les employés de vente au détail d’AT & T sur le babillard interne de l’entreprise, l’atmosphère des magasins n’est pas fière de fournir aux communautés un service essentiel, mais plutôt de peur, d’anxiété et de réelles inquiétudes quant à l’exposition au virus.

AT&T a fermé 40% de ses magasins à l’échelle nationale, mais cela signifie que 60% des emplacements restent ouverts. Les représentants des magasins fermés sont réorientés dans les équipes qui restent ouvertes, et les clients dans les zones fermées leur sont ensuite dirigés.

Les messages de nombre de ces employés tournent autour de la crainte pour leur sécurité et celle de leur famille vis-à-vis des clients porteurs du virus dans les magasins. À titre de divulgation complète, Android Police n’a pas vérifié l’exactitude individuelle des déclarations faites par ces employés individuels (car cela serait essentiellement impossible), mais dans l’ensemble, des préoccupations clairement valables ont été exprimées.

Un employé, que nous appellerons MO, écrit:

“Personnellement, je rentre chez moi tous les soirs et je me mets en quarantaine de mes proches depuis que j’ai été en contact étroit avec le virus à plusieurs reprises … Nous sommes essentiellement jetés aux loups pendant que la haute direction nous envoie des rappels pendant qu’ils sont à à la maison pour se laver les mains et fredonner nos chansons préférées. “

Un autre, nous appellerons NB, exprime ses inquiétudes quant à la politique de fermeture qui propage encore plus le virus.

“Donc, nous canalisons plus de clients vers moins d’emplacements en même temps en réduisant les heures et en mélangeant ensuite les représentants. Cela semble être un excellent moyen d’exposer PLUS de personnes si une personne ou un transporteur infecté entre dans un magasin de détail.”

Pour ceux qui veulent éviter l’infection, il y a apparemment beaucoup d’inconnues entourant la possibilité de prendre un congé sans être écrit. IK écrit:

“Sommes-nous capables de rester à la maison sans être pointés si nous le voulons? Certains disent oui, certains disent non. Est-ce écrit par n’importe où? … Pouvons-nous prendre des congés non payés ou non? Demander 225 000 amis, donner ou prendre . “

Peut-être plus alarmants sont les rapports d’individus malades et potentiellement exposés dans les magasins. MA dit

“1 des 16 clients d’aujourd’hui a commencé à tousser dans le magasin et son nez a commencé à saigner. Elle a déclaré que ce n’était pas dû au COVID-19 mais elle a déposé des bactéries [sic] dans le magasin avant de sortir en laissant tomber une lingette désinfectante sur le sol avec du sang dessus. “

Un autre rapport, de DO:

“Hier, je suis entré en contact avec un client qui ne pouvait pas arrêter de tousser, il est revenu de voyager à Washington … Et je suis de nouveau au travail aujourd’hui. Je ne sais vraiment pas si je suis infecté ou s’il l’a été. . “

DM raconte une expérience similaire, disant:

“Je viens de faire venir une cliente pour faire un changement de carte SIM, elle toussait et gardait ses distances, quand je lui ai demandé son paiement, elle m’a dit de rester un peu à l’écart et de me désinfecter quand j’en aurais fini avec elle car elle vit actuellement des douleurs corporelles et une toux et se rendait à l’hôpital pour se faire examiner. “

La logique d’AT & T pour garder les magasins ouverts est qu’elle se considère comme une entreprise essentielle, non seulement pour la communauté, mais pour les premiers intervenants comme la police, les pompiers et les travailleurs de l’EMT. Mais la réalité est que l’activité d’AT & T sert les consommateurs bien plus que n’importe lequel de ces groupes critiques, et qu’en gardant les magasins de détail ouverts, elle signale aux clients qu’elle est ouverte aux affaires. AT&T a placé des affiches sur les portes de ses magasins disant aux clients de rester à l’écart sauf s’ils ont vraiment besoin d’une assistance critique (comme un appareil cassé, une interruption de service ou un problème technique majeur), mais les gens semblent simplement ignorer l’avertissement, selon l’affiche SG :

“Le panneau sur la porte est trop long et pas un seul client ne s’est arrêté pour le lire. Pas une seule” urgence “pour les premiers intervenants ou les clients ont franchi la porte. Ce sont surtout les clients qui pensent que la situation empire par les médias. “

Voici cette signalisation.

Dans une autre situation préoccupante, il semble que les équipes d’assistance à domicile d’AT & T soient invitées à sonder les clients sur leur état de santé. Un membre de l’équipe AT&T IHX (In Home Experience), AD, fait part de ses préoccupations concernant la légalité de cette action:

“On nous dit de poser des questions aux clients sur leur état de santé. Les clients ne sont pas obligés de partager leur état de santé ou leurs informations de santé avec nous ou toute personne importante [sic]… Nous ne sommes pas des praticiens de la santé, nous sommes associés aux ventes. Nous avons un contact direct avec les gens, quand ils peuvent clairement être malades du virus. J’ai eu un chauffeur Lyft me dire franchement qu’il [had] COVID 19. “

Bien que nous ne puissions pas commenter la légalité des représentants d’AT & T interrogeant les clients sur leur état de santé, la réalité est que quelqu’un qui est malade pourrait simplement, vous savez, mentir. C’est aussi une chose naturellement inconfortable de devoir demander à quelqu’un – vous vous lancez vraiment dans les affaires personnelles des gens.

Ces commentaires ne sont qu’une poignée parmi les dizaines de policiers Android examinés dans le cadre de cette histoire. Beaucoup d’autres expriment des préoccupations similaires au sujet de l’infection, du salaire des travailleurs qui ont des heures de travail réduites et de la logique de la politique de fermeture actuelle d’AT & T. Nous avons contacté AT&T pour obtenir des commentaires avant la publication de cette histoire, mais ils n’ont pas été en mesure de fournir une déclaration avant la date limite.

AT&T nous a émis la déclaration ci-dessous. Rien n’indique qu’il envisage de prendre de nouvelles mesures concernant ses articles de vente au détail à la lumière de l’article ci-dessus pour le moment.

Cette semaine, nous avons annoncé que nous réduisions les magasins de détail appartenant à notre entreprise dans tout le pays. Les emplacements comprennent tous les magasins AT&T Retail et Authorized Retail dans les centres commerciaux intérieurs et les magasins dans les zones à fort trafic comme les aéroports, les campus d’entreprise et les écoles. Les fermetures se poursuivront pendant que nous concentrons nos ressources sur certains magasins afin de répondre aux besoins de service immédiats de nos clients, y compris les premiers intervenants et les fournisseurs de soins de santé.

Dans les magasins qui restent ouverts, nous ajustons les heures d’ouverture du magasin de 11 h à 19 h. heure locale et fournira aux clients 1 à 1 attention. Nous fermons tous les magasins le dimanche. Nous encourageons également les clients à se connecter en ligne lorsque cela est possible et avons inclus des panneaux sur les portes pour rappeler aux clients les directives du CDC.

Pour les employés de vente au détail, nous leur avons donné des instructions sur la distanciation sociale et les directives d’hygiène personnelle consistent en une recommandation du CDC. Nous avons également demandé à notre personnel de se nettoyer les mains et d’essuyer les portes, les appareils, les téléphones et les surfaces après chaque interaction avec le client. De plus, nous avons demandé à nos employés de nettoyer tout le magasin toutes les 2 heures. Nous fournissons des produits de nettoyage supplémentaires et nettoierons les magasins plus fréquemment.

Nous offrons également des congés payés à tout employé qui en a besoin en ces temps difficiles. Ce congé payé sera accordé aux employés pour l’une des raisons suivantes:

Expérimenter les symptômes de COVID-19 et en auto-quarantaine

Testé positif pour COVID-19 et en auto-quarantaine

Exposé à quelqu’un qui a été testé positif au COVID-19 et en auto-quarantaine

Récemment rentré d’un pays à haut risque (niveau 3 tel que défini par le CDC) ou vivre avec une personne qui a

Parents / tuteurs légaux aux fermetures d’écoles ou de garderies

Employés considérés comme présentant un risque plus élevé de COVID-19

Cela s’ajoute à d’autres avantages que nous offrons tels que les vacances, les congés de maladie, etc.

Affaires essentielles

La désignation commerciale essentielle provient du département américain de la Sécurité intérieure. Le DHS a publié des directives indiquant que notre travail en tant que fournisseur de communications essentiel était essentiel.

Nos clients et nos premiers intervenants trouvent le service que nous offrons dans nos magasins de détail inestimable, en particulier dans des moments comme celui-ci. En raison de l’évolution des circonstances et des directives en matière de distanciation sociale, nous équilibrons la nécessité de servir le public dans nos magasins de détail avec la santé et la sécurité de nos clients et de nos employés.