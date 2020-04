Le GPS est devenu bon marché

Le nouveau Fitbit Charge 4 apporte le GPS intégré à votre poignet pour seulement 150 $



Le Fitbit Charge 4 est le premier nouveau produit à être sorti depuis l’acquisition annoncée de Fitbit avec Google, et bien qu’il s’agisse d’une mise à jour assez mineure, la fondation Charge 3 était déjà vraiment solide. Du GPS intégré, des minutes de la zone d’activité et plus encore, voici les nouveautés!