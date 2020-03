Les employés de l’Apple Store ont dit de ne pas proposer d’essais Apple Watch ou AirPod en raison de problèmes de coronavirus

Plus tôt dans la journée, il a été signalé qu’Apple commençait à limiter le nombre de clients autorisés dans ses magasins de détail à la fois. Il est demandé à ceux qui visitent les magasins de ne pas traîner et les employés doivent se tenir à distance les uns des autres chaque fois que cela est possible. Les changements apportés aux politiques d’Apple pour ses magasins visent à protéger davantage ses employés et ses clients contre la propagation du coronavirus.

Maintenant, Business Insider rapporte qu’Apple prend une autre mesure pour protéger les employés et les clients contre le virus – les magasins Apple sont désormais invités à limiter les essais d’Apple Watch et d’AirPods. Selon des sources proches du dossier, les employés ne sont plus autorisés à encourager les clients à essayer l’un des appareils, mais les clients peuvent toujours le faire s’ils le demandent spécifiquement.

Cette décision aura le plus grand impact sur l’Apple Watch Studio, une table dans les magasins Apple qui permet aux clients de coupler n’importe quelle bande avec n’importe quelle Apple Watch pour trouver la meilleure combinaison pour eux-mêmes. Avec la nouvelle politique en place, elle rendra cette section du magasin inutilisée, sauf pour les clients qui demandent un essai.

Cette dernière précaution rejoint les mesures supplémentaires qu’Apple a prises avec ses magasins de détail au cours des dernières semaines. Pour les employés qui présentent des symptômes de coronavirus, l’entreprise accorde aux employés (y compris les détaillants) des congés de maladie illimités toutes les heures.

Dans d’autres réponses à l’épidémie, Apple a fermé ses dix-sept magasins de détail en Italie en raison de l’épidémie de coronavirus dans le pays et a commencé à annuler les sessions Today at Apple aux États-Unis.