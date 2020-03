Les enfants ne sont pas immunisés contre le coronavirus – tout ce que vous devez savoir – .

Le nouveau coronavirus est particulièrement nocif pour les patients plus âgés et les personnes qui souffrent de conditions médicales préexistantes, mais les enfants peuvent également contracter COVID-19, qu’ils présentent ou non des symptômes.

Les symptômes du coronavirus chez les enfants peuvent inclure des symptômes de rhume tels que la fièvre, le nez qui coule et la toux, selon le CDC.

Les cas graves de COVID-19 ont été rares chez les enfants, mais des adolescents aussi jeunes que 14 ans sont morts de la maladie.

Vous entendez souvent dire que ce sont les personnes âgées et les immunodéprimés qui sont les plus à risque de souffrir d’un cas grave, peut-être critique de COVID-19. Mais tout le monde peut être infecté et transmettre le nouveau coronavirus à d’autres, même des enfants de tout âge. C’est pourquoi il est essentiel de garder vos enfants à la maison, y compris les adolescents, aussi longtemps que possible pendant l’épidémie. Vous devez également surveiller les symptômes pouvant suggérer une infection par un coronavirus et vous assurer qu’ils reçoivent un traitement approprié.

Les directives officielles du CDC indiquent que les preuves actuelles suggèrent que “les enfants ne semblent pas être plus à risque de COVID-19 que les adultes.” L’organisation explique également que les symptômes sont similaires chez les enfants et les adultes. Pour rappel, COVID-19 ne présente aucun ensemble spécifique de symptômes, bien que les médecins aient identifié au moins un signe inattendu qui semble de plus en plus courant: la perte de l’odorat et du goût. Le CDC explique.

Les symptômes de COVID-19 sont similaires chez les enfants et les adultes. Cependant, les enfants avec COVID-19 confirmé ont généralement présenté des symptômes bénins. Les symptômes signalés chez les enfants comprennent des symptômes semblables au rhume, tels que fièvre, écoulement nasal et toux. Des vomissements et des diarrhées ont également été signalés.

Le CDC ajoute également que l’on ne sait pas si certains enfants peuvent être plus à risque de maladie grave, comme les enfants ayant des conditions médicales sous-jacentes.

Séparément, la Harvard Medical School cite une étude approfondie de la Chine qui a examiné les infections à COVID-19 et a constaté que la plupart des cas sont asymptomatiques:

La meilleure nouvelle de cette étude est que 90% des [2,143] les enfants avaient une maladie qui était asymptomatique, légère ou modérée – par opposition à grave ou critique. Cela signifie que même si les enfants étaient malades, avec de la fièvre et de la toux, 90% n’avaient pas de difficulté à respirer, avaient besoin d’oxygène ou devaient être dans l’unité de soins intensifs. Alors que 4,4% ont été signalés comme asymptomatiques, étant donné que seulement un tiers a subi des tests de laboratoire, il est très probable que le nombre réel d’infections asymptomatiques chez les enfants au cours de cette période était plus élevé. Un seul enfant est décédé.

L’étude a également montré que les jeunes enfants sont à risque de développer un cas de COVID-19 plus grave. Mais le seul enfant à être mort de ceux observés dans l’étude était un enfant de 14 ans.

Des adolescents sont également morts de COVID-19 aux États-Unis et en Europe. Un jeune de 17 ans en Californie est décédé après s’être vu refuser des soins parce qu’il n’avait pas d’assurance maladie. Le joueur de football prometteur Jaquan Anderson, également âgé de 17 ans, est décédé à la Nouvelle-Orléans. Un adolescent français de 16 ans a été hospitalisé lundi pour détresse respiratoire. Mardi soir, son état empirait à une vitesse alarmante et elle est décédée. Elle n’avait aucune condition médicale connue.

Le cas le plus récent de COVID-19 chez un enfant vient de l’Illinois, où un nourrisson de moins d’un an vient de mourir. «Il n’y a jamais eu de décès associé au COVID-19 chez un nourrisson. Une enquête complète est en cours pour déterminer la cause du décès », a déclaré le directeur de l’IDPH, le Dr Ngozi Ezike. «Nous devons faire tout notre possible pour empêcher la propagation de ce virus mortel. Sinon pour nous protéger, mais pour protéger ceux qui nous entourent. »

Les médecins préviennent qu’une attention particulière doit être portée aux enfants, même s’ils présentent des symptômes légers. Un enfant de quatre ans a été confirmé positif au COVID-19 dans le comté de Willacy, et les médecins ne savent pas comment l’enfant a contracté la maladie.

“Lorsqu’une personne, ou un enfant, se trouve dans la communauté, nous craignons qu’il y ait probablement de nombreux autres cas qui circulent chez les adultes, et cela arrive au point que les enfants tombent malades”, a déclaré le Dr Enrique Caceres au KRGV. Les enfants peuvent être un danger pour leur famille et pour les autres, qu’ils présentent ou non des symptômes. Caceres conseille aux parents d’appeler un pédiatre d’abord pour expliquer les symptômes s’ils soupçonnent que leur enfant est malade, avant de se rendre au bureau.

Mis à part les symptômes répertoriés par le CDC, la Harvard Medical School dit que les parents devraient également être à l’affût des signes suivants et consulter un médecin si l’un d’eux se produit:

Toute difficulté à respirer – respiration rapide ou forcée, peau pâle ou de couleur bleue, difficulté à manger ou à parler, ou à faire des activités habituelles en raison de problèmes respiratoires

Une forte fièvre que vous ne pouvez pas contracter (bien que rien n’ait été confirmé, des inquiétudes ont été exprimées concernant l’utilisation d’ibuprofène avec COVID-19 – par prudence, il est préférable d’utiliser de l’acétaminophène à la place)

Somnolence inhabituelle

Douleur ou irritabilité que vous ne pouvez pas apaiser

Difficulté à boire ou refus de boire et fait moins d’urine

