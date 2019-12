Les entreprises technologiques ont besoin de l'Afrique et l'Afrique a besoin de l'argent des entreprises technologiques

Source: Jerry Hildenbrand / Android Central

Récemment, Google, Apple, Microsoft, Tesla et d'autres sociétés de technologie ont été nommés dans un procès qui prétend que chacun savait que le travail forcé des enfants est utilisé pour extraire le cobalt qui entre dans une batterie lithium-ion. Le cobalt en question est extrait en République démocratique du Congo (RDC) et si l'histoire est une indication, tout dans le procès est probablement vrai. L'Afrique est une mine d'or réelle et littérale en ce qui concerne de nombreux métaux et autres matières premières qui sont utilisés pour fabriquer les produits technologiques que nous utilisons quotidiennement. Et ce n'est un secret pour personne que la façon dont ces matériaux sont rassemblés est faite d'une manière qui rend les fonctionnaires africains corrompus riches et maintient le prix bas pour les entreprises qui fabriquent des marchandises à partir des matériaux en question.

J'ai travaillé en Afrique et plusieurs personnes qui travaillent chez Future Labs sont nées en Afrique du Sud. Pendant mon séjour en Sierra Leone, en Guinée et au Libéria, j'ai vu les victimes de ces pratiques et entendu leurs histoires. Les jeunes enfants sont obligés de creuser et d'extraire quelque chose de précieux sans égard pour leur sécurité, puis de tout remettre à la faction qui contrôlait à l'époque. Ensuite, un courtier passait en contrebande à un acheteur dans un pays comme le Nigéria, qui avait un bon accord commercial avec les pays d'Asie qui fabriquent des marchandises. Tout l'argent est retourné à la "classe dirigeante rurale", qui était généralement celle qui avait le plus d'armes. Le gouvernement actuel sait très probablement ce qui se passe et hésite à déclencher une guerre civile. Regardez ce qu'il a fallu pour ralentir l'exportation des diamants du sang et demandez-vous si le cobalt est si différent.

Tous ceux qui ont passé du temps en Afrique occidentale ou centrale savent comment cela fonctionne. Vous ne pouvez pas vous empêcher de le savoir car les preuves sont partout. Même les pays africains ayant des entreprises minières légitimes auront de plus petites opérations qui exploitent les jeunes africains. C'est écoeurant et il ne fait aucun doute dans mon esprit que les enfants extraient du cobalt en RDC et se font du mal tous les jours pour le faire, qu'ils le veuillent ou non. L'exploitation minière est un travail difficile et dangereux. Forcer les enfants à le faire est écoeurant. Il est facile de blâmer le colonialisme et la façon dont les riches pays occidentaux ont aidé à ériger des gouvernements remplis de corruption et qui n'hésitent pas à faire du mal aux gens. Mais ce n'est pas quelque chose que je connais suffisamment pour parler – mais voir des adolescents manquer une main parce qu'ils travaillaient dans l'extraction d'or ou de diamants industriels est. Quelqu'un chez Google le sait aussi. Et il est temps que Google fasse quelque chose de significatif pour aider le peuple africain, car Google a besoin de l'Afrique (ses ressources, vraiment) autant que l'Afrique a besoin de l'aide de Google. Idéalement, Google consacrerait des milliards et des milliards de dollars à des projets qui bénéficient directement aux Africains; fournir des écoles, fournir du matériel et de l'éducation sur l'agriculture durable et cesser de soutenir les entreprises qui fabriquent des produits fabriqués à partir de matières premières douteuses. Quelqu'un dans chaque entreprise nommée dans le procès sait comment ce cobalt est extrait. Ce n'est pas vraiment un secret. Cela ne se fera pas à grande échelle car l'idée n'est pas réalisable. Vous ne pouvez construire que de nombreuses écoles ou hôpitaux et l'Afrique est comme n'importe quel autre endroit et beaucoup de gens ne veulent tout simplement pas que les choses changent. Mais cela ne signifie pas que Google – et Apple, et Microsoft, et Dell et toutes les autres sociétés technologiques – ne peuvent pas aider.

L'Afrique n'a plus besoin de pays étrangers pour pousser des idées avec des dollars. L'Afrique a besoin d'accéder à l'information et d'un moyen d'éduquer chaque personne qui veut être éduquée. L'Afrique a besoin d'infrastructures et d'Internet qui les utilisent. La fibre à travers un continent ne se produira jamais, mais le satellite dans chaque bibliothèque le pourrait. Construisez les bibliothèques. Connectez-les. Remplissez-les des choses dont les gens ont besoin pour faire partie du XXIe siècle. Construisez de nouveaux centres technologiques qui peuvent faire des choses comme lancer des fusées Space-X ou assembler des ordinateurs portables Dell.

L'argent peut faire des miracles. Les entreprises technologiques en ont beaucoup.