Les essais gratuits de deux mois de Stadia Pro marquent l’arrivée de son niveau gratuit

Cette histoire a été initialement publiée le 2020/04/08

9 h 31 PDTA 8 avril 2020 et dernière mise à jour 2020/04/09

12 h 21 PDTA le 9 avril 2020.

Google rend Stadia Pro gratuit pour les clients pour les deux prochains mois, et cela inclut ceux qui s’inscrivent maintenant. À l’heure actuelle, le service Stadia Pro vous donne accès à neuf jeux, comme Destiny 2 et GRID, bien que vous puissiez en acheter d’autres. Après deux mois, Google vous facturera 10 $ par mois si vous décidez de vous y tenir, mais vous pouvez annuler à tout moment. Cela signifie que vous pouvez obtenir un essai gratuit de deux mois, tant que vous vous souvenez d’annuler.

Google espère que le service gratuit aidera les gens à rester un peu plus sains d’esprit lorsqu’ils sont coincés à la maison pendant la pandémie en cours, tout en fournissant un moyen plus sûr aux gens de socialiser – il suffit de le faire dans le jeu.

Un changement négatif se produit également dans le cadre de cette annonce, bien qu’il soit facultatif. Pour aider à réduire le trafic Internet (qui est à un niveau record ces jours-ci), Google fait passer les paramètres par défaut de Stadia à 1080p de 4K, bien que vous puissiez toujours opter pour une résolution plus élevée si vous le souhaitez.

Si vous étiez sur la clôture à propos de Stadia ou si vous ne pouviez pas accrocher l’un des précédents essais gratuits pour Stadia Pro à quelqu’un qui l’avait précommandé, c’est maintenant votre chance de l’essayer gratuitement. Nous l’avons aimé, mais il présente des inconvénients, et ce n’est pas pour tout le monde.

Niveau gratuit

Il convient de noter que cette promotion est également un lancement furtif du niveau gratuit de Stadia. Une fois la période d’essai de deux mois terminée, vous pouvez annuler le renouvellement Pro et continuer avec le niveau gratuit. Comme Google l’explique, vous n’aurez accès à aucun contenu Pro que vous avez revendiqué, mais “vous ne perdrez pas l’accès aux jeux que vous achetez ou aux modules complémentaires que vous avez achetés pour ces jeux”.

Le niveau gratuit de Stadia atteint une résolution de 1080p, mais Pro vous permet de faire de la 4K avec un son surround 5.1. Les abonnés Pro bénéficient également de cadeaux et de réductions sur les achats de jeux. Le niveau gratuit est probablement plus que suffisant pour la plupart des joueurs, et vous pouvez verrouiller l’accès dès maintenant. On ne sait pas quand et comment Google rendra les inscriptions gratuites disponibles à l’avenir. Donc pour l’instant, vous devrez passer par la promotion Pro.