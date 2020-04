Les estimations de livraison du nouvel iPhone SE devraient se terminer début mai

Apple a commencé à accepter les précommandes du nouvel iPhone SE vendredi matin, et quelques heures plus tard, les estimations de livraison de l’appareil ont glissé à la première semaine de mai aux États-Unis pour toute combinaison de couleurs, de stockage et de support.



Le nouvel iPhone SE reste disponible pour la livraison le jour du lancement le vendredi 24 avril dans certains autres pays, notamment en Australie et au Royaume-Uni.

Bien que les estimations d’expédition étendues puissent être interprétées comme un signe de forte demande, il n’y a tout simplement aucun moyen de savoir combien d’unités iPhone SE que Apple a stockées avant d’annoncer l’appareil, d’autant plus que la crise sanitaire mondiale a perturbé de manière significative la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise en février et partie de mars.

Le nouvel iPhone SE peut être précommandé sur Apple.com aux États-Unis et dans plus de 40 autres pays et régions. Le prix commence à 399 $ pour 64 Go de stockage, avec des options de 128 Go et 256 Go disponibles pour 449 $ et 549 $ respectivement.

L’iPhone SE de deuxième génération a une conception similaire à l’iPhone 8, y compris un écran de 4,7 pouces et un bouton d’accueil Touch ID, mais il a une puce Bionic A13 plus rapide. Les autres caractéristiques de l’appareil incluent un appareil photo arrière large de 12 mégapixels à objectif unique avec prise en charge du mode Portrait, une charge sans fil, une résistance à l’eau classée IP67 et une connexion Wi-Fi 6.

