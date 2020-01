Les États-Unis confirment qu’ils vont bientôt intensifier l’interdiction du commerce avec Huawei

Le fondateur de Huawei, Ren Zhengfei, s’attendait à ce que le gouvernement américain prenne des mesures plus sévères contre le fabricant chinois en 2020, et il semble qu’il avait raison.

Le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross, a déclaré à Bloomberg qu’il prévoyait de renforcer l’interdiction commerciale contre Huawei, empêchant ainsi la vente de plus de composants d’origine américaine à l’entreprise.

“Ce sont des travaux en cours qui sortiront à court terme”, a déclaré Ross au sujet des mesures à venir qu’il prendrait contre la marque chinoise.

Lis: De OnePlus à Huawei et vice-versa – Ce que j’ai appris en changeant de marque

On ne sait pas exactement quand ces nouvelles mesures seront mises en œuvre. Mais les sources de Bloomberg indiquent que le Département du commerce cherche à relever le seuil des exemptions d’exportation de produits.

On pense que les entreprises américaines sont autorisées à exporter des produits et des composants vers Huawei si 75% ou plus de la propriété intellectuelle et du travail du produit sont effectués à l’étranger. Mais le Département du commerce pourrait augmenter ce seuil à 90%, ce qui signifie qu’un produit dont 10% ou plus de son travail / IP dérivé des États-Unis ne peut pas être vendu à la marque.

Voici quand votre téléphone Huawei recevra EMUI 10 (mise à jour: feuille de route stable)

Huawei EMUI est l’un des skins Android les plus conflictuels, mais Huawei a fait un excellent travail pour l’améliorer au fil des ans. EMUI 10 est la dernière version du skin Android de Huawei,…

Ce n’est peut-être pas la seule mesure prise contre Huawei, car le média rapporte que le gouvernement américain envisage une réglementation distincte. Cette nouvelle loi affecterait les produits et composants conçus aux États-Unis mais fabriqués ailleurs.

Le fondateur de Huawei a déclaré plus tôt cette semaine qu’il pourrait survivre à davantage d’attaques américaines contre la société en 2020, et il semble que nous allons tous savoir si c’est effectivement le cas.

Pensez-vous que Huawei peut surmonter avec succès une interdiction de portée plus large? Sonnez dans la section des commentaires ci-dessous.