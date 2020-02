Les États-Unis envisageraient de couper Huawei de l’accès aux fournisseurs de puces

Le drame entre le gouvernement américain et Huawei est sans fin. Suite aux accusations de racket de la semaine dernière contre la société et son directeur financier, . rapporte que le gouvernement américain pourrait forcer les fabricants de puces étrangers, y compris des sociétés comme TSMC, à demander une licence américaine avant de faire affaire avec Huawei. En effet, cela permettrait aux États-Unis de bloquer l’envoi de composants essentiels au téléphone à Huawei.

Ni le département américain du Commerce, TSMC ou Huawei n’ont fourni de commentaires significatifs à . concernant son histoire.

Même si une entreprise basée aux États-Unis n’est pas impliquée dans la chaîne entre les fabricants de chipsets et Huawei, un changement dans la politique du gouvernement via la “règle du produit étranger direct” pourrait indirectement exercer une pression suffisante pour arrêter les ventes. De nombreuses fabs de puces et chaînes de montage utilisent des équipements dont l’origine remonte aux entreprises américaines, et le changement proposé obligerait ces entreprises à demander une licence américaine avant de fournir les produits en résultant à Huawei. Bien sûr, les entreprises étrangères ne sont pas obligées d’obliger ce changement, mais elles risqueraient implicitement leurs propres interdictions de vente et d’autres représailles du gouvernement américain si elles ne le font pas – des géants comme TSMC peuvent difficilement risquer cela.

Les nouvelles restrictions auraient été rédigées, mais il n’est pas certain qu’elles soient approuvées, et la décision, qui pourrait être considérée comme portant atteinte aux affaires souveraines en dehors du champ de compétence des États-Unis, pourrait irriter non seulement les entreprises étrangères, mais aussi les gouvernements étrangers:

“Selon le projet de proposition, le gouvernement américain obligerait les entreprises étrangères qui utilisent des équipements de fabrication de puces américains à demander une licence américaine avant de fournir Huawei – une expansion majeure de l’autorité de contrôle des exportations qui pourrait irriter les alliés américains dans le monde entier.”

Il n’y aurait pas non plus beaucoup de solution de contournement. Bien que Huawei puisse contourner les produits américains directement dans sa chaîne d’approvisionnement, si tous les plus grands fabricants de chipsets du monde interrompaient l’entreprise, même l’approvisionnement de ses propres chipsets HiSilicon Kirin (actuellement produits par TSMC) serait affecté.

