Les étuis OnePlus 8 sortent en ligne avant le lancement

Avec la date de lancement de la série OnePlus 8 qui approche à grands pas, des fuites et des rumeurs sont venues de gauche à droite. Le dernier en date nous donne une idée de ce que nous pouvons attendre de la gamme officielle de coques de téléphone OnePlus.

Sur Patreon, Evan Blass, un leaker fiable, a partagé une image de six variantes de boîtier OnePlus 8 et de quatre textures différentes (photo ci-dessus). Le OnePlus 8 standard semble avoir cinq options différentes, tandis que la variante Pro ne peut en avoir que trois. Il n’y a pas encore de mot sur les cas de téléphone potentiels pour le prochain OnePlus Z.

La célèbre texture de grès de OnePlus fait son apparition ici, mais cette fois-ci, elle sera disponible en trois couleurs différentes: noir, cyan et violet. Le grès est un aliment de base des appareils et étuis de téléphone OnePlus depuis le OnePlus One, mais nous n’avons jamais vu la texture dans une autre couleur autre qu’un gris foncé / noir.

Nous voyons également quelques autres textures de cas que nous attendons de OnePlus au fil des ans. Cela inclut Karbon et Nylon, ainsi qu’une version transparente pour les clients qui veulent montrer les coloris Glacial Green et Interstellar Glow présumés s’ils arrivent sur le marché.

Malheureusement, si les rumeurs d’un coloris Ultramarine Blue OnePlus 8 Pro sont vraies, les clients peuvent ne pas avoir d’étui de téléphone pour montrer le combiné. Comme pour les étuis Sandstone Purple et Nylon, celui Clear semble être une exclusivité OnePlus 8, tandis que Sandstone Black ne pourrait être disponible que sur le modèle Pro.

Peu importe les coques de téléphone que OnePlus finit par vendre aux clients, nous pensons qu’ils seront tous de qualité supérieure. Si vous avez déjà eu un appareil OnePlus dans le passé, vous savez que les accessoires de première qualité de la société sont parmi les meilleurs que vous puissiez obtenir. Nous nous attendons à ce que ce soit la même chose pour le OnePlus 8.