Les évaluations de l’application Google Play Store prendront 7 jours ou plus

Google avertit les développeurs que la révision des applications peut prendre sept jours ou plus en raison des ajustements de l’horaire de travail dans l’entreprise. Cela signifie que les nouvelles soumissions d’applications connaîtront des retards, et même certaines mises à jour peuvent prendre plus de temps si elles déclenchent un examen manuel.

Le nouvel avertissement sur la console Google Play.

L’année dernière, Google a recommandé une “période tampon” d’au moins trois jours pour les développeurs, bien qu’il ait mis à jour la documentation de Play Console pour indiquer que les évaluations des applications peuvent prendre jusqu’à 7 jours ou plus dans des cas exceptionnels. Ce sont des moments exceptionnels dans lesquels nous vivons maintenant, cette fenêtre de 7 jours a apparemment été étendue à toutes les critiques d’applications.

Nous devons noter que Google ne sait pas exactement ce qui déclenche précisément la révision d’une application. Bien que toutes les nouvelles soumissions d’applications en nécessitent une, les mises à jour pour des catégories spécifiques d’applications (comme celles ciblant les enfants) déclenchent également une révision manuelle. Cependant, il est parfois connu que des mises à jour d’applications dans d’autres catégories bénignes déclenchent des critiques, et il n’y a aucune rime ou raison apparente.

Nous avons contacté Google pour plus d’informations, et nous serons sûrs de mettre à jour notre couverture si nous en entendons plus. En attendant, les développeurs devraient prendre en compte ces retards supplémentaires dans leur planification.