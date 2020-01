Les exoplanètes «Hot Jupiter» sont super étranges – .

Dans la chasse aux planètes en dehors de notre propre système solaire, les scientifiques ont repéré un certain nombre de types de planète intéressants que nous n’avons tout simplement pas dans notre cou des bois cosmiques. Les planètes dites de «Jupiter chaud» en sont un type, et de nouvelles recherches suggèrent qu’elles sont encore plus bizarres qu’on ne le pensait auparavant.

Les Jupiters chauds, comme leur nom l’indique, sont des planètes géantes gazeuses beaucoup plus chaudes que Jupiter lui-même. Ces planètes orbitent très près de leur étoile hôte, ce qui les rend beaucoup trop chaudes pour soutenir la vie de quelque nature que ce soit (ou du moins nous le supposons). Maintenant, les scientifiques utilisant les données du télescope spatial Spitzer de la NASA suggèrent que certaines de ces planètes sont si chaudes qu’elles se désintègrent puis se reforment sous nos yeux.

Selon la recherche, publiée dans Astrophysical Journal Letters, les molécules d’hydrogène du côté face à l’étoile de la planète Jupiter ultra-chaude connue sous le nom de KELT-9b sont déchirées par la chaleur intense qui s’échappe de son étoile hôte. Ces molécules ne peuvent pas se reformer avant de retourner autour du côté obscur de la planète.

“Ce type de planète est si extrême en température, il est un peu séparé de beaucoup d’autres exoplanètes”, a déclaré Megan Mansfield, auteure principale de l’Université de Chicago, dans un communiqué. “Il existe d’autres Jupiters chauds et Jupiters ultra-chauds qui ne sont pas aussi chauds mais suffisamment chauds pour que cet effet se produise.”

Les planètes comme KELT-9b ne sont pas exactement communes, et cela peut être dû aux conditions extrêmes dans lesquelles elles existent. Dans ce cas, le Jupiter ultra-chaud orbite autour de son étoile tous les jours et demi de la Terre. C’est une relation incroyablement étroite entre une étoile et une planète, et on ne sait toujours pas combien de temps de telles planètes peuvent exister avant d’être essentiellement déchirées en morceaux.

