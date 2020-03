Les expéditions d’AirPods pourraient bondir de 50% cette année – .

Les AirPod d’Apple ont peut-être été ridiculisés lors de leur première introduction, mais les écouteurs se sont avérés être une énorme source de revenus pour Apple.

Apple a progressivement construit sa gamme AirPods, ajoutant les AirPods Pro en octobre dernier. Il y a même des rumeurs selon lesquelles un AirPod à bas prix pourrait être expédié cette année.

Les livraisons d’AirPods en 2020 pourraient bondir de 50% en 2020, selon des sources de la chaîne d’approvisionnement d’Apple.

Ce n’est un secret pour personne que les ventes d’iPhone, au mieux, ont quelque peu stagné au cours des dernières années. Malgré les meilleurs efforts d’Apple pour créer de l’enthousiasme autour des nouveaux modèles, la simple réalité est que la plupart des versions d’iPhone au cours des dernières années ont été au mieux progressives. Et bien que cela ne signifie pas que les nouveaux modèles d’iPhone ne sont pas impressionnants en termes de performances et de nouvelles fonctionnalités, cela montre que convaincre les propriétaires d’iPhone de mettre à niveau est plus difficile que jamais.

Malgré cela, un manque de croissance des ventes d’iPhone n’a pas eu d’impact fondamental sur les résultats d’Apple. Pour commencer, avec des ventes d’iPhone désormais plus chères que jamais, Apple a été en mesure de compenser une baisse du volume des ventes d’iPhone avec un ASP plus élevé par téléphone. De plus, Apple possède une division de services en plein essor qui continue de croître à un rythme impressionnant. Enfin et surtout, la division «Wearables, Home et Accessories» d’Apple – qui comprend les AirPods et l’Apple Watch – continue de voir d’énormes augmentations de revenus trimestriels.

La gamme AirPods d’Apple, en particulier, est assez fascinante dans la mesure où le produit a été largement moqué lors de sa première sortie. Les AirPods, cependant, se sont avérés être un énorme succès auprès des consommateurs désireux de débourser de l’argent décent pour une expérience d’écoute de qualité supérieure. En effet, les AirPods étaient incroyablement rares au cours des premiers mois suivant sa sortie, ce qui témoigne d’une demande beaucoup plus forte que prévu.

À l’avenir, il y a des raisons de penser qu’Apple connaîtra encore plus de succès avec les AirPod. Les AirPods Pro d’Apple, par exemple, offrent aux utilisateurs encore plus de fonctionnalités que l’incarnation originale des AirPods et se vendent extrêmement bien. Nous avons même vu des rapports selon lesquels Apple pourrait publier dans les prochains mois une version plus conviviale d’AirPods Pro, bien qu’il reste à voir comment un tel produit serait positionné entre le Pro et les AirPods Pro habituels.

À la lumière de tout cela, un nouveau rapport de Digitimes (via MacRumors) indique que les expéditions d’AirPods en 2020 pourraient bondir de 50% d’une année sur l’autre:

Les livraisons d’AirPods augmenteront de 50% en 2020. Les livraisons d’AirPod d’Apple devraient bondir de 50% en un an pour atteindre 90 millions de jeux en 2020, selon des sources chez des fournisseurs engagés dans la chaîne d’approvisionnement.

Bien qu’Apple ne publie pas de chiffres de vente d’AirPods, c’est-à-dire que nous ne saurons pas avec certitude à quel point les ventes d’AirPods sont vraiment dynamiques, il ne fait aucun doute que les écouteurs sans fil sont devenus quelque peu omniprésents au cours des derniers mois. À la lumière de cela, une augmentation de 50% d’une année à l’autre ne semble pas si choquant.

