Les extensions du noyau ne fonctionneront pas dans macOS 10.16

Si vous avez récemment mis à jour vers macOS Catalina 10.15.4, vous avez peut-être vu un message d’avertissement concernant les extensions du noyau. C’est parce qu’Apple les déconseille dans macOS 10.16.

Extensions du noyau

Le message fait référence aux «extensions de système héritées» et dit qu’elles «ne sont pas aussi sûres ou fiables que les alternatives modernes». Apple les remplace par un Endpoint Security Framework. Dans une page d’assistance, Apple mentionne le changement:

En 2019, Apple a informé les développeurs que macOS Catalina sera le dernier macOS à prendre entièrement en charge les extensions système héritées, et nous avons travaillé avec les développeurs pour faire la transition de leur logiciel. En allant au-delà de ces extensions, les développeurs contribuent à moderniser davantage le Mac, à améliorer sa sécurité et sa fiabilité et à permettre des méthodes de distribution de logiciels plus conviviales. Une date de transition définitive n’a pas encore été fixée.

Le mouvement est destiné à augmenter la sécurité des utilisateurs car le noyau est une partie sensible du système d’exploitation qui contrôle tout le reste. Garder les applications tierces hors de cette zone est une bonne chose.

