Les FAI Sue Maine, disant que la loi sur la vie privée viole leur liberté d’expression

Une loi sur la confidentialité du Maine, qui doit entrer en vigueur le 1er juillet 2020, exigera des FAI qu’ils obtiennent une autorisation de participation avant d’utiliser ou de collecter l’historique de navigation des internautes. Les FAI poursuivent actuellement l’État en justice, affirmant que la loi viole leurs droits à la liberté d’expression (via ArsTechnica).

Loi sur la confidentialité du Maine

La gouverneure Janet Mills a signé le projet de loi sur la protection des renseignements personnels [PDF] en juin 2019. Il oblige les FAI à obtenir un consentement préalable avant de pouvoir partager les données des clients:

[The bill] interdit à un fournisseur de services d’accès Internet à large bande d’utiliser, de divulguer, de vendre ou d’autoriser l’accès aux informations personnelles du client, sauf si le client y consent expressément. La législation interdit également à un fournisseur de refuser de servir un client, d’imposer une pénalité à un client ou d’offrir un rabais à un client si le client consent ou non à l’utilisation, à la divulgation, à la vente ou à l’accès à ses informations personnelles.

Les types de données que cette loi protège comprennent les adresses IP, l’historique de navigation, les données financières, les données de santé, les identifiants des appareils, les données de localisation, etc. De nombreux FAI et opérateurs utilisent ces données à des fins publicitaires. Le procès [PDF] déclare en partie:

Le Statut viole le Premier Amendement car, entre autres, il: (1) oblige les FAI à obtenir le consentement «opt-in» de leurs clients avant d’utiliser des informations qui ne sont pas de nature sensible ou même d’identification personnelle; (2) impose une obligation de consentement de retrait pour l’utilisation de données qui, par définition, ne sont pas des informations personnelles des clients;

(3) limite les FAI à la publicité ou à la commercialisation de services non liés aux communications à leurs clients; et (4) interdit aux FAI d’offrir des remises de prix, des récompenses dans les programmes de fidélité ou d’autres avantages économiques en échange du consentement du client à utiliser ses informations personnelles.

Bien que les FAI affirment que la loi est en conflit avec la position de la FCC selon laquelle les pratiques de confidentialité des FAI ne devraient pas être réglementées différemment des autres entreprises en ligne, les juges ont également jugé que l’agence n’avait pas le pouvoir légal de renverser le pouvoir des États de réglementer ces types. de communication.

